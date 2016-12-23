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23 Января 2017, 15:07 | Вкус жизни |

"Дальневосточный капитал" опубликовал календарь событийного туризма Дальнего Востока на 2017 год

2017 год богат событиями, которые могут заинтересовать туристов со всего мира

Январь


 

Автомобильный спорт на Дальнем Востоке приобретает все большую популярность. В 2017 году ведущими регионами, которые поддерживают эти эффектные виды развлечений, становятся Приморский и Хабаровский края. «ДК» предлагает подборку событий, связанных с автоспортом в этих субъектах.

4-5 января в Хабаровском крае состоится турнир по парному дрифту на льду. Соревнование DOUBLE Drift приготовит пилотам серьезное испытание: они будут покорять ледяную трассу Snow River Park, созданную на реке Уссури.

Далее автомобильный спорт переместится из дальневосточной столицы в столицу Приморья. Новый сезон официальных соревнований Russian Drift Series зоны «Восток» для любителей управляемого заноса традиционно пройдет в шесть этапов. 22-23 апреля во Владивостоке состоится первый этап, а второй и четвертый этапы 20-21 мая и 15-16 июля примет Хабаровский край. Третий (17-18 июня) и два заключительных этапа (2-3 сентября) соревнований будут снова проходить во Владивостоке.

Февраль

23 февраля владивостокский «Примринг» станет площадкой для «Внедорожного фестиваля». Фанаты особенных автомобилей, как и другие любители внедорожной экзотики, смогут в этот день узнать все тайны настройки уникальных внедорожников.

24 февраля на реке Найбе Сахалинской области пройдет ежегодный конкурс среди рыболовов-любителей «Сахалинский лед». Полюбившийся поклонникам соревнований формат останется прежним: состязание будет состоять из двух этапов. Первый - это общий командный зачет, победителей которого судьи определяют по количеству пойманных «хвостов». А наиболее удачливая команда участвует в рыбацком биатлоне, суть которого - как можно быстрее передвигаться между последовательно расположенными зонами лова. Главный приз достанется тому, кто в каждой из четырех зон поймает рыбу и первым пересечет финишную черту.

25 февраля во Владивостоке на острове Русском состоится международный Ледовый полумарафон «Vladivostok Ice Run». Участники забега получат шанс пробежать по замерзшему Японскому морю три предложенных дистанции: 5 км, 10 км и 21 км. Для всех участников подготовлена интересная программа, а на финише все марафонцы получат медаль в память о своем достижении.

28 февраля в Республике Саха (Якутия) пройдет ежегодный фестиваль оленеводов - Уктывун.

 


 

Это праздник оленеводов-эвенков, проживающих на территории Якутии, включает детские гонки на оленьих упряжках, Игры народов Севера для взрослых, праздничный концерт творческих коллективов и конкурсы национальной одежды «Аяврив эвэды тэткэв», охотничьего снаряжения и утвари, на лучшую упряжь.

Также в конце февраля в Хабаровском крае на льду залива Советская Гавань состоится фестиваль-конкурс по подледному лову «Серебряная корюшка». На протяжении нескольких лет фестиваль-конкурс собирает поклонников зимней рыбалки не только из России, но и из других стран: в разные годы в нем участвовали команды из Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии. В программу мероприятия войдут не только конкурс любителей подледного лова, но и конкурс бурильщиков льда, конкурс рыбных блюд, конкурс «Мисс и Мини-мисс «Серебряная корюшка» и другие мероприятия.

Март

4 марта - «Примринг» открывает двери фестивалю «Баквадро». Это массовое мероприятие посвящено профессионалам и любителям багги и квадроциклов. В рамках фестиваля пройдут лотереи, выставки, а также турнир «Квадро» на кубок «Примринга».

5 марта на Камчатке стартует первый этап гонки на собачьих упряжках «Берингия-2017».


 

Соревнование будет состоять из 21 этапа, участникам предстоит преодолеть 1500 км. Из села Эссо Быстринского района каюрам предстоит пройти на север вдоль западного побережья Камчатки через села Усть-Хайрюзово, Ковран, Седанка, Тигиль, Воямполка и поселок Палана. Затем маршрут повернет на восток. Дойдя до поселка Оссора Карагинского района, гонка свернет на юг и пойдет вдоль восточного побережья через села Карага и Ивашка. Финишируют каюры в селе Усть-Камчатск Усть-Камчатского района ориентировочно 28 марта.

Досье «Дальневосточного капитала»: Гонка на собачьих упряжках «Берингия» проходит на Камчатке уже более 25 лет - с 1990 года. В 2016 году на старт гонки вышли 15 каюров. По планам организаторов, в 2018 году «Берингия» объединится с чукотскими традиционными гонками на собачьих упряжках «Надежда».

26 марта в Якутске состоится международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Бриллиантовые нотки». В 2017 году в рамках мероприятия планируется проведение мастер-классов по номинациям от лучших преподавателей и артистов РФ, выставки детских работ художественных и прикладных искусств, концерт гостей фестиваля, семинары и научно-практическая конференция.

Апрель

В апреле и мае жителям и гостям Дальнего Востока предстоит познакомиться с туристическими выставками регионов. Так, 3 апреля в Якутии пройдет Неделя туризма Sakha-Travel. В выставке традиционно принимают участие все ведущие туристические предприятия, представители смежных отраслей Республики Саха (Якутия), регионов Дальнего Востока и Забайкалья, а также зарубежные гости.

Май

6 мая «Примринг» станет местом открытия байкерского сезона-2017 во Владивостоке. Любители мотоциклов не только Приморского края, но и всей России объединятся в колонну из более чем пяти сотен мотоциклов разной мощности.

В мае на «Примринге» также пройдет 1-й этап «Эндуро- кросс» - зрелищной кольцевой гонки с преодолением препятствий на внедорожных мотоциклах. Второй этап состязания запланирован на 29 июля. А 29 сентября состоится завершающее мероприятие открытого чемпионата «Эндуро- кросс» - Hard Enduro «On the Edge». Все желающие смогут стать зрителями «Пролога» - наиболее зрелищной части гонки, проводимой на специально подготовленном участке.

А с 18 по 21 мая во Владивостоке пройдет третий Тихоокеанский туристский форум. Программа мероприятия будет состоять из нескольких блоков - деловой части, международной выставки Pacific International Tourism Expo, которая является самой большой площадкой в ДФО для стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Китайская Народная Республика, Республика Корея, Япония). Украшением туристического форума и демонстрацией самых сильных сторон отрасли станет фестиваль «День путешественника».

Июнь

В июне по всему Дальнему Востоку стартуют праздники коренных народов. Наиболее крупные из них стоит посетить искушенному туристу. Так, 24-25 июня в Южно-Сахалинске состоится праздник-обряд «Кормление духа - хозяина моря». Представители всех районов традиционного проживания коренных народов Сахалинской области съедутся для проведения традиционного красочного обряда. «Кормление духа - хозяина моря» проводится ежегодно перед началом летней путины с участием общин и национальных предприятий коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области.

В июне проходит Ысыах - встреча нового года в Якутии. Слово «ысыах» дословно можно перевести как «изобилие», праздник связан с культом солнечных божеств, с религиозным культом плодородия.


 

 

Проводится в период между 10 июня и 25 июня, в рамках праздника проходят конкурс сказителей-олонхосутов (олонхо - древний героический эпос народа саха), церемонии встречи солнца и распития ритуального напитка - кумыса.

В июне в Магаданской области тоже встречают новый год, но уже эвенский - Хебденек, он наступает в дни летнего солнцестояния 21-24 июня. Хебденек проводится на специально подготовленном «обрядном» поле - в окружении лиственниц и сопок. Устанавливается эвенский календарь - объемный рисунок человеческого тела с указанием названий месяцев на его частях. Проводятся концертная программа, праздничная трапеза, национальные игры, соревнования.

Июль

Праздники-обряды продолжаются и в июле. Так, в начале летнего месяца в Хабаровском крае проходит Праздник первой горбуши. Этот фольклорно-обрядовый праздник коренных малочисленных народов Севера уже стал одной из визитных карточек Советско-Гаванского района.

О культуре малочисленных народов в Хабаровске расскажет фестиваль творчества «Аист над амуром». В его программу входят конкурс «Национальная кухня», «Национальный костюм», а также концертные выступления коренных малочисленных народов Севера.

В июле в Магаданской области состоится чемпионат по промывке россыпного золота «Старательский фарт».


 

Участникам соревнования необходимо всего за 15 минут вручную отделить золото от пустой породы. Победителя определяют просто - по весу намытого металла.

В июле-августе (точная дата пока неизвестна) уже восьмой раз в Камчатском крае пройдет День вулкана.


 

Главное событие туристического сезона проходит одновременно на двух площадках: Козельском и Авачинском вулканах. На каждой из них туристам предлагают свою программу. И если у подножия Козельского собираются любители развлекательных мероприятий, то к Авачинскому стекаются поклонники здорового образа жизни и желающие испытать свои силы и покорить вулкан во время массового восхождения.

Август

С 9 по 13 августа в Амурской области состоится международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». Уникальность фестиваля - в его одновременном прохождении на двух берегах пограничной реки Амур. Симметричные события организуются синхронно в двух государствах, позволяя раскрыть особенности культуры и искусства дружественных стран.

19-20 августа в Приморском крае на базе «Примринга» пройдет фестиваль культовых японских автомобилей - JDM FEST. Мероприятие представляет собой не только автовыставку, но и множество разнообразных шоу, конкурсов, мастер-классов и прочих развлечений.

В августе в Сахалинской области состоится международный кинофестиваль «Край света». Это конкурс кино, в котором участвуют не только известные кинематографисты, но и начинающие режиссеры. Зрители знакомятся с по-настоящему исключительными картинами: радикальные, изысканные, атмосферные работы японских, вьетнамских, грузинских и российских режиссеров не оставят кинопоклонников равнодушными.

Сентябрь

6-7 сентября Владивосток станет местом проведения третьего Восточного экономического форума, который состоится сразу после завершения IХ саммита БРИКС в Китае. ВЭФ уже вошел в перечень важных мероприятий мировой политики и за два года проведения стал крупной международной коммуникационной площадкой, ориентированной на приоритетное развитие Дальнего Востока России и интеграцию с экономикой стран АТР. Ряд мероприятий форума пройдет и в «нулевой» день - 5 сентября. В рамках ВЭФ состоится фестиваль «Улицы Дальнего Востока», который продемонстрирует туристический потенциал регионов ДФО.

С 7 по 10 сентября в Республике Саха (Якутия) проходит Бриллиантовая неделя.


 

В ее программу войдут международный аукцион алмазов, аукцион бриллиантов, выставка-ярмарка ювелирных изделий с бриллиантами, специальные предложения и акции для жителей и гостей республики. Ключевым событием недели станет Бриллиантовый бал с участием звезд эстрады, оперы, балета.

С 7 по 10 сентября в Биробиджане пройдет ХIII международный фестиваль еврейской культуры и искусства.


 

9 сентября в Камчатском крае - национальный ительменский праздник Алхалалай. Праздник знаменует окончание лета и благодарение природы за дарованный урожай. В этот день ительмены приносят дары Хантаю, отпугивают злых духов и очищаются от грехов. Центральным событием праздника является открытый чемпионат России по танцам коренных малочисленных народов Камчатского края, который начинается вечером и длится до самого утра.

13-17 сентября на «Примринге» во Владивостоке состоится главное российское дрифт-событие года - D1 Primring GranPrix 2017.


 

С 16 сентября по 30 сентября в Камчатском крае также состоится целая серия массовых молодежных мероприятий - марафон Kamchatka New Life. Финалом танцевально-спортивного марафона станет грандиозный флешмоб 35 образовательных организаций края и его жителей.

Октябрь

В октябре ключевым событием туризма Дальнего Востока станет фестиваль-конкурс «Кухня без границ» в Хабаровском крае. Он пройдет с 1 по 15 октября.


 

Фестиваль проводится в целях сохранения национальных традиций и популяризации обычаев гостеприимства народов, проживающих в Хабаровском крае. Ежегодно в нем принимают участие предприятия общепита в партнерстве с различными общественными организациями (землячествами, диаспорами, национальными автономиями), представляющие русскую, нанайскую, армянскую и другие кухни. В рамках фестиваля пройдет более 40 дегустаций национальных кухонь и презентаций национальных культур и традиций народов, проживающих в крае.

Ноябрь

4 ноября в Камчатском крае отметят не только День народного единства, но и праздник нерпы Хололо, приуроченный к окончанию летнего промыслового сезона. Проводится он береговыми коряками. Хололо - это праздник благодарения природе за ее щедрые речные, лесные и морские дары, это проводы нерпы «домой». Начинается он с обряда «благодарения» и «очищения». Гостям праздника предлагают оригинальные корякские национальные блюда из мяса и рыбы, звучат сольные песни, проходят древние обряды и игра на бубнах, соревнование женщин в танцах, а мужчин - в силе и ловкости.

Декабрь

Бесспорно, в завершении года лучшим регионом для туриста становится Республика Саха (Якутия). С 1 декабря в самом холодном субъекте северного полушария открывается фестиваль «Зима начинается с Якутии». Именно в это время начинается российская зима. Дед Мороз ежегодно совершает традиционный визит к Чыысхаану - якутскому Властелину холода - и Зиме в столичную резиденцию, Царство вечной мерзлоты, за символом холода перед предновогодним турне по городам России. Этот праздник является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в Якутии и с каждым годом собирает все больше гостей. Официальный старт российской зимы начинается с передачи «холода» от Чыысхаана Деду Морозу из Великого Устюга и зажжения огней на первой новогодней елке в стране.

Также в рамках проекта проводится гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». На гастрономическом фестивале проходят выставка-продажа рыбной продукции, изделий народных мастеров, выступления артистов художественной самодеятельности и фольклорных ансамблей. Все гости праздника наслаждаются изысканным вкусом строганины, свежемороженой рыбы и северными деликатесами, а также могут принять участие в различных народных конкурсах.

Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2017 год. 

Теги: событийный туризм  туризм 


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