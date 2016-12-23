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23 Января 2017, 17:30 | Вкус жизни

Чего ждут дальневосточники от 2017 года

О том, какие планы и ожидания на 2017 год есть у дальневосточников, узнал деловой журнал "Дальневосточный капитал".

Сергей ДИДЕНКО, руководитель Агентства по рыболовству Сахалинской области:


 

- В 2018 году начнется формирование нового принципа осуществления промышленного и прибрежного рыболовства, и закрепление доли квот будет происходить на более длительный период. Поэтому 2017 год станет фундаментальным для рыбной отрасли, поскольку для нововведений придется значительно изменить нормативно-правовую базу.

Мы с нетерпением ждем изменений по использованию рыбопромысловых участков: хочется, чтобы сахалинские рыбаки были услышаны и реформа коснулась работы рыбоводных заводов и аквакультуры. К примеру, если Камчатка богата естественными нерестилищами (которых больше в 17 раз, чем на Сахалине), то наши ручьи не сравнимы с камчатскими реками, и нам без заводов нельзя. На мой взгляд, каждый субъект индивидуален, и надеюсь, что реформа учтет эти особенности. Понятно, что нужен рамочный закон, который всем говорит, куда и по каким правилам ехать, но выбирать средство передвижения по этой дороге регионы должны самостоятельно.

К сожалению, сейчас некоторые нормативные акты вносят раздор в отношения между субъектами, и начинает появляться местечковый экстремизм: «Это моя рыба! Это мне!» Поэтому в преддверии нового года хотелось бы напомнить рыбакам, что рыбацкое сообщество - это большая семья. И если мы станем единым содружеством, работать будет проще. Также хотелось бы отметить, что наш труд двигает не только экономика, но и биология. Нам нужно быть весьма аккуратными и работать с оглядкой на живую природу, тем более 2017 год назван Годом экологии.

Алла КУЗНЕЦОВА, министр образования и науки Хабаровского края:


 

- Моя главная жизненная задача - сделать все, что в моих силах, чтобы жизнь наших детей была счастливой и интересной, чтобы каждый ребенок был уверен в том, что он в чем-то талантлив (ведь «на Землю с пустыми руками не пускают»), и чтобы эта уверенность давала ему силы в любых жизненных ситуациях. Уверена, что совпадаю в этом с каждым нормальным родителем и каждым настоящим педагогом.

И это не просто благие намерения или бесплодные мечтания. Для того, чтобы эти мечты стали реальностью, мы в 2017 году будем в полной мере разворачивать программы поддержки одаренных детей, программы, помогающие обнаружить и развить способности. Да и новые реалии - Российское движение школьников и Юнармия - как раз и призваны дать возможность каждому ребенку развить таланты и применить их на пользу людям.

Несколько лет назад мы провели международную конференцию по необычной теме «Счастливый учитель: новая профессиональная компетенция», где мы говорили о способности научить человека быть счастливым, быть творцом собственного счастья. Мы не оставляем эту работу, стремимся поддержать позитивный эмоциональный фон пространства жизни растущего человека, как «рассола», насыщающего и формирующего его жизненные установки. И я желаю всему профессиональному сообществу сил и вдохновения для выполнения этой сверхзадачи образования!

Роман ДЯБЛОВ, региональный управляющий директор «Tele2 Владивосток»:


 

- Многие предприятия в 2016 году испытывали сложности: люди стараются на всем экономить, бизнесу приходится сокращать расходы. Но нашей компании этот год подарил много возможностей: мы модернизировали сеть, открыли новые салоны связи. Все это задало нам новый вектор развития, и в 2017 году мы будем продолжать расти. Надеемся, что наши клиенты смогут оценить те изменения, которые произошли в компании.

А лично для себя я хочу и в новом году оставаться хорошим руководителем, вести наше предприятие к тем высотам, которые мы для себя установили. И это, пожалуй, основная моя цель.

Евгений ШКАРУПА, председатель клуба «Примбиз»:


 

- Надеюсь, что кризис на финансовом рынке закончится вместе с 2016 годом, и бизнес сможет увеличить темпы роста и предложить клиентам более интересные условия. Как клуб предпринимателей, мы хотим к концу 2017 года объединить более 2000 бизнесменов, причем не только с Дальнего Востока, но и из стран АТР. В наших планах создать эффективную систему взаимодействия участников клуба, которая поможет выстраивать деловые связи и устанавливать партнерские отношения.

Сергей МАЛКОВ, управляющий филиалом «Хабаровский» банка «Российский капитал»:


 

- Новый, 2017-й год для меня наполнен большими ожиданиями. Это год становления нашего банка в регионе, куда он впервые зашел в конце 2016 года. Предстоит большая работа по налаживанию взаимодействия с органами власти, населением и бизнесом. Большие надежды возлагаю на расширение ипотечного кредитования - здесь у нас хорошие предложения, поэтому, думаю, есть реальные перспективы роста по этому продукту. Более того, в 2017 году мы планируем войти в топ-10 банков ДФО по объему выданных ипотечных кредитов.
Как руководитель филиала банка намерен развивать корпоративную культуру - уже разработан план совместных мероприятий, которые позволят сплотить коллектив, а также повысить профессиональный уровень сотрудников. А в личном плане надеюсь воплотить в жизнь давнюю мечту - всей семьей побывать на Байкале.
 
Сергей ИВАНЧЕНКО, ректор Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ):


 

- Мне хотелось бы, чтобы в университете по-прежнему сохранялась преемственность: ветераны делились опытом с молодежью, а та, в свою очередь, устремлялась в науку, предлагала творческие прорывные проекты. Тем более в ТОГУ для этого созданы все условия.

В личном плане на первом месте, конечно, семья, и поэтому самое главное, чтобы было все хорошо у детей, от этого и нам, родителям, будет спокойнее. Детям желаю успехов в дальнейшем развитии и движения по служебной лестнице, внукам - счастливого будущего. Думаю, они будут жить уже в другом мире и им будет сложнее, чем нам.

В целом год, наверное, будет переломным - в экономическом и политическом плане, потому что впереди выборы: в марте 2018 года, как известно, мы будем избирать главу государства. Я думаю, вся страна и каждый из нас будет нацелен на то, чтобы государство дальше укреплялось, развивалось и занимало по-прежнему позицию ведущей мировой державы.
 
Антон КАРТАШОВ, заместитель председателя рыболовецкого колхоза «Дружба»:


 

- В 2017 году мы ожидаем изменений налогового законодательства в части применения контрольно-кассовых машин. Реформа проходит в несколько этапов, и мы пристально следим за трансформацией законодательства. В новом году изменения не коснутся колхоза, поэтому с уверенностью можно сказать, что хуже не будет, и мы продолжим работу в прежнем режиме. Как и все рыбаки, надеемся на удачный улов в 2017-м. Но пока прогнозы СахНИРО говорят о том, что подходы лосося будут меньше, чем в прошлом году. Однако мы надеемся, что рыба к нам придет. Также в 2017 году у нас начнется новый этап борьбы с браконьерством, которое последнее время носит промышленный характер. Ежегодно мы проводим комплекс мероприятий совместно с силовыми структурами и контролирующими органами, и в наших планах изменить тактику и стратегию охраны ВБР.

Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2017 год. 

 

Теги: Новый год  опрос 


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