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23 Августа 2013, 20:58 | Вкус жизни

Телефестиваль "Человек&Море": советский бренд для цифрового экрана

Вот уже второй год подряд Всероссийская государственная телерадиокомпания, ее филиал ГТРК "Владивосток" и сеть кинотеатров "Иллюзион" проводят телефестиваль "Человек и море" как череду мероприятий, показов документального кино в залах и на телевизионном экране в течение практически всего года, что сделало марку "Человек&Море" узнаваемым брендом Владивостока. А сам телефестиваль - событием для зрителей Дальнего Востока.

Как рассказал журналистам сразу после завершения IX фестиваля секретарь его отборочной комиссии Владимир ОЩЕНКО, «это один из редких случаев, когда бренд советского времени, изменившись, стал интересен и современному поколению. Впервые фестиваль прошел во Владивостоке в 1968 году, затем ушел в тень и не проводился десятилетия, но его почему-то помнят. «Человек и море», по большому счету, стал предшественником «Меридианов Тихого». Сейчас у фестиваля новый формат, который задумывался как площадка для телерадиокомпаний Дальнего Востока, чтобы те не варились в собственном соку, а обменивались опытом, но теперь фестиваль - событие для города, а не только для телевизионщиков».

Официально задачи фестиваля формулируются так: поиск новых творческих форм в документальном кино и на телевидении в освещении проблем социального и экономического развития Дальнего Востока, привлечение внимания общественности к проблемному контексту морской экономики, экологии, природопользования. Однако на практике это обращение к рядовому зрителю, который любит документальное кино. Это не самая широкая аудитория, но она есть - устойчивая, интеллектуально развитая и активная группа горожан, поддерживающая фестиваль.

Хронология

Основным событием фестиваля в 2013 году был кинозальный показ работ-номинантов в ККЦ «Океан». Билеты не только распространялись среди общественных морских организаций города, таких как Морское собрание, Союз моряков-подводников ТОФ, Русское географическое общество, Общество изучения Амурского края, Российское военно-историческое общество, но и продавались всем желающим: зал «Меридиан» в течение всего дня был заполнен до отказа. Зрители второй год подряд голосовали за увиденные работы, и их мнение определяло приз зрительских симпатий.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие глава города Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ, вице-губернатор Приморского края Алексей СУХОВ, представитель регионального департамента ВГТРК Вероника ШИПУНОВА. Фильм открытия студии документального кино Владимира ХОТИНЕНКО «Близкий Дальний: Предчувствие судьбы» представляли режиссер фильма Алексей СЕРГИЕНКО и сценарист Леонид ЛАНДАУ. Этот фильм о дальневосточниках, живущих на Сахалине и Камчатке, в Хабаровске и Владивостоке, был встречен залом очень тепло, несмотря на его далекую от оптимизма стилистику. Может быть, именно эта глубинная правдивость дальневосточных характеров и объединила решения как профессионального жюри, так и зрительского голосования: фильм студии Хотиненко получил и гран-при, и приз симпатий зала. Церемония объявления победителей фестиваля проводилась на видовой антуражной площадке ВМТП «Капитанский мостик».

Юбилейный десятый

В 2014 году телефестиваль «Человек и море» вновь пройдет во Владивостоке и будет 10-м по счету. Организаторы уже сейчас - практически за год до события - заявляют об особой премьере. Это будет фильм-реконструкция о кругосветном походе знаменитой лодки С-56 в самый разгар Второй мировой из Владивостока на Северный флот. Автор фильма, телеведущий телеканала «Россия» Сергей БРИЛЕВ, и его группа уже провели во Владивостоке заключительные съемки к этому фильму. Премьерный телепоказ запланирован на телеканале «Россия» в сентябре 2013-го, а вот в кинозал этот фильм придет на Х телефестивале «Человек&Море».

Призы телефестиваля: По остальным 9-ти номинациям лауреатами стали следующие работы. Номинация «Лучшая режиссерская работа» - «Модабль: Тульское море - география души», ГТРК «Тула». Номинация «Лучшая операторская работа» - «Призматические моря», NHK, Япония. Номинация «Лучшая репортерская работа» - «Венки на волне: Послесловие к гибели платформы «Кольская» в Охотском море», ВГТРК, «Вести». Номинация «Экология» - «Мысли о мусоре», ГТРК «Владивосток», Генконсульство США, ТО «Трое против ветра», Владивосток - Санкт-Петербург - Нью-Йорк. Номинация «История» - «В прицеле забвения: История миноносца 208», Общество изучения Амурского края, Эдуард Смирнов, Владивосток. Номинация «ВМФ» - «Дифферент на корму: База АПЛ ТОФ в Вилючинске», ГТРК «Дальневосточная», Хабаровск. Номинация «АТЭС» - «Надежда уже здесь», Effect of Being, CineEye, Великобритания. Номинация «Подводная камера» - «Акулий Эдем: подводные съемки», Дмитрий Рудась, Владивосток. Номинация «Морской спорт» - «Корюшка - зимняя рыбалка на Сахалине», ГТРК «Сахалин».

Владимир РОЗАНОВ, "Дальневосточный капитал", N8, август 2013 г.

 

 

Теги: Телефестиваль «Человек&Море» 


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