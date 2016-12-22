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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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ВТБ по программе "Мир без слез" оказал помощь детским больницам Дальнего Востока
Детская краевая клиническая больница имени А. К. Пиотровича в Хабаровске приобрела на средства ВТБ биологический микроскоп стоимостью 1,5 млн рублей, необходимый для проведения морфологических исследований при выявлении онкологических заболеваний у детей, пишет журнал "Дальневосточный капитал". Южно-Сахалинской детской городской поликлинике банк предоставил финансовую помощь на покупку оборудования для бесконтактного измерения внутриглазного давления у детей раннего возраста, а также прибора автоматического периметра знаков, позволяющего проверять периферическое зрение и подбирать эффективное средство коррекции. На Камчатке ВТБ помог Камчатской краевой детской больнице приобрести аппараты искусственной вентиляции легких для отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а Краевая детская клиническая больница №1 Владивостока на средства ВТБ купила комплект реанимационного оборудования для выхаживания детей, родившихся с массой тела от 500 граммов.
Александр Юрьевич Ерофеев, вице-президент банка ВТБ, прокомментировал: «Благотворительная программа банка ВТБ «Мир без слез» действует с 2003 года, все средства направляются на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования и лекарств для детских больниц. За эти 13 лет адресная помощь оказана более чем 100 медицинским учреждениям. В этом году, как и в прошлом, акции программы «Мир без слез» пройдут в 20 регионах России».
По традиции программы банк организовал во всех детских больницах праздник с участием персонажей телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» и композитора Владимира Щукина - давних друзей программы «Мир без слез». Перед детьми выступили Хрюша, Степашка и Каркуша, а в конце праздника каждый ребенок получил подарок от своих любимых героев.
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