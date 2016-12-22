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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Сентябрь на Дальнем Востоке богат событиями
В Якутию - за бриллиантами
В Якутии с 3 по 6 сентября традиционно проходит «Бриллиантовая неделя».
В программе - международный аукцион алмазов, выставка-ярмарка ювелирных изделий с бриллиантами, специальные предложения и акции для жителей и гостей республики. Ключевым событием Недели станет Бриллиантовый бал с участием звезд эстрады, оперы, балета.
Кроме этого, гости праздника на специальном рейсе смогут отправиться в столицу алмазного края - город Мирный - по туристскому маршруту «Алмазный путь», где ознакомятся с процессом добычи алмазов и огранкой их в бриллианты. Незабываемые впечатления оставляет посещение кимберлитовой трубки «Мир» - самого большого углубления в земной коре.
Камчатка приглашает на Алхалалалай
Алхалалалай - день благодарения природы, праздник камчатских ительменов и коряков.
Этот древний осенний праздник связан с окончанием летних и осенних работ коренных жителей Камчатки. Празднующие его не только благодарят лес и реки, но и просят прощения у духов умерших животных за то, что их пришлось убить.
Празднование Алхалалалая проходит у подножия сопки Острой. На этом месте воссоздана ительменская деревня Пимчах - здесь когда-то много веков назад жили аборигены.
В церемонию ительменского Дня благодарения входят обряд очищения (когда все присутствующие проходят через обручи из березовых прутьев) и установка очередного деревянного идола. Концертная программа, мастер-классы, традиционные угощения, а в завершение праздника - танцевальный марафон - все это предложат туристам на народном празднике.
…а Владивосток - на Pacific Meridian
Pacific Meridian - это ежегодный международный кинофестиваль стран АТР, учрежденный в 2003 году. В этом году он пройдет во Владивостоке 10-16 сентября.
Фестиваль уже стал значимым культурным событием на Дальнем Востоке и отличным поводом для знакомства с тихоокеанской Россией. Кино - самая сильная и доступная форма искусства, благодаря которой фестиваль знакомит с современной культурой. Это единственный в России кинофестиваль, в фокусе которого находится кинематография стран АТР. Активно участвуя в развитии культурного обмена, фестиваль объединяет более 60 стран Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки и побережья Тихого океана. Каждый год кинофорум открывает и показывает зрительской аудитории современное кино. За время проведения каждого кинофестиваля демонстрируется около 200 фильмов. В рамках фестиваля проводятся культурные и деловые мероприятия: круглые столы, специальные дискуссии по фильмам, лекции, мастер-классы, художественные выставки, кинотуры и творческие встречи.
Сахалинский «Край света» представит документалистов
VI Сахалинский международный кинофестиваль «Край света» предлагает взглянуть на мир глазами талантливых документалистов из десятка стран и почувствовать общечеловеческие переживания, присоединиться к размышлениям.
Он пройдет с 9 по 17 сентября в Южно-Сахалинске под патронатом губернатора Сахалинской области.
В этом году «Край света» сменит концепцию, сделав ставку на дебюты и короткий метр. Программа лауреатов ведущих кинофестивалей мира останется, по словам организаторов, приятным бонусом, но не главной целью.
Кроме того, фестиваль расширит географические границы. Если раньше акцент делался на фильмах азиатских стран и Дальневосточного региона, то теперь в программе форума будут картины со всего мира.
Международный кинофестиваль «Край света» проводится с 2011 года в Южно-Сахалинске. В 2015-м председателем международного жюри был российский актер и продюсер Данила КОЗЛОВСКИЙ. Гран-при получил фильм «Мустанг» турецкого режиссера Дениз Гамзе ЭРГЮВЕН.
В Благовещенске стартует «Амурская осень»
«Амурская осень» пройдет в этом году в Благовещенске с 19 по 26 сентября.
- В рамках Года кино в России мы сделаем, как никогда, большой акцент на кинопрограмме, постараемся, чтобы она была максимально насыщенной, возможно расширим ее территориально, - заявил президент фестиваля Сергей Новожилов. - Не сократится и количество спектаклей. Останутся и оба профессиональных жюри: и в конкурсе кино, и в театральном конкурсе. Также этой осенью амурчане смогут увидеть артистов, которые на амурской земле еще не бывали.
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