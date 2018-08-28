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24 Ноября 2014, 09:35 | Вкус жизни

Настоящие дальневосточные путешественники планов не меняют

"Дальневосточный капитал " поинтересовался у своих читателей: Cказались ли настроения в индустрии туризма на ваших личных туристических пристрастиях? Приходилось ли вам из-за вышеназванных причин менять свои планы в этом году, отказываться от одних направлений в пользу других и повлияло ли это в целом на желание продолжать путешествовать?

Этот год выдался непростым для туризма как отрасли и для путешествеников в частности. Непростая геополитическая обстановка, санкции, резкий рост курса валют привели к тому, что продажи в туристических компаниях упали, да и сами туристы стали осторожничать, занимая выжидательную позицию.

Ольга ГЕРАСИМОВА, директор по корпоративным коммуникациям РА «ДВ Регион»:

- На мой взгляд, того, кто любит путешествовать, рост курса валют не остановит. Просто иначе нужно выстраивать бюджет. Там, где раньше мы отдыхали 10 ночей, теперь надо планировать 8. Кстати, это одна из тенденций в туризме - укорачивание туров. По две-три недели раз в год путешествуют только русские. Гораздо интереснее делать две поездки в год, но на более короткий промежуток времени - от 5 до 7 дней. Еще более короткие поездки должны быть интенсивными: именно смена картинки и окружения лучше всего помогает перезагрузиться и снять стресс. Лично для меня одной из самых незабываемых поездок, которую я все еще мечтаю повторить, были римские каникулы длиной в 2 дня.

Еще одна характерная для сегодняшнего дня тенденция - переход от обычного leisure tourism в сегмент adventure tourism, когда выбор хорошего номера с видом на море меняется в пользу купания в море с маской, пеших прогулок в джунглях, а в гостиницу приезжаешь только переночевать. Словом, у тех, кто не выбирает между шубой и впечатлениями от новой страны, желание путешествовать не пропадет, просто к планированию поездки теперь нужно будет подходить более осознанно, и консалтинг со стороны туристических агентств явно будет более востребован.

Антон ПАНЬКИН, ЗАО «Домоцентр»:

- Конечно, если речь идет о «горячих местах» с точки зрения политической напряженности, то, возможно, это отпугнет потенциальных туристов, ведь на отдых, как правило, едут с семьями, а значит, безопасность превыше всего. Но в целом вряд ли что-то может помешать стремлению людей путешествовать.

Из-за определенной экономической нервозности, витающей в воздухе, некоторые люди склонны занимать выжидательную позицию и корректировать, а то и менять свои планы, в т. ч. связанные с отпусками и зимними каникулами. Только стоит ли чего-то выжидать? Надо привыкать к новым реалиям.

Рост курсов валют может сказаться лишь на планах в отношении шопинга и количестве покупок (но и в этом тоже можно найти плюс: чемоданы будут легче на обратном пути!). Поэтому, что называется, «ворчим, но едем». Более того, со временем произойдет «привыкание» к новым ценам, и все вернется на круги своя. Достаточно вспомнить недавнее прошлое, когда мы поначалу так же были шокированы резким скачком курса доллара, а потом научились жить в новых реалиях, и за спадом потребительского спроса последовал его рост. Это же касается и туристических пристрастий. Истинного путешественника ничто не остановит.

Александр МАЛЫШЕВСКИЙ, региональный менеджер IBC Corporate Travel:

- Действительно, нельзя не отметить сильный спад в сегменте выездного туризма. Объемы теряют все, теряют очень много. Хотя для Дальнего Востока ситуация может выглядеть немного иначе, ведь самый большой поток туристов у нас традиционно движется в направлении Азии. Могу предположить, что в этом году число дальневосточников, направляющихся в Таиланд, Филиппины и Китай, станет еще больше. Уверен, это отличное время для формирования новых альтернативных предложений от местных игроков в данном направлении. Ведь мало того, что добираться в ту же Европу всегда было дольше, так теперь еще и непонятно, как тебя там «встретят». Не каждый рискнет оказаться так далеко от родины в столь нестабильное время. Тем более что психологически дальневосточники гораздо увереннее и безопаснее чувствуют себя путешествуя по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

В целом же, думаю, что многие российские туристы предпочтут долгое время не посещать некоторые страны не в силу экономических причин (из-за увеличения предстоящих расходов на поездку) и не в силу возможной неблагоприятной обстановки или предполагаемого отношения к русскому туристу, а в силу ситуации политической и исключительно из патриотических чувств. В остальных же случаях желание открывать новые страницы мира вряд ли пропадет.

Светлана АФАНАСЬЕВА, руководитель отдела маркетинга Технохолдинга «СУМОТОРИ»:

- В этом году мои зарубежные поездки были связаны не с отдыхом, а со стажировками в Стамбуле и Лондоне. Разумеется, изменение курса евро и доллара внесло небольшие корректировки в планы, но не настолько значительные, чтобы менять их. Так же настроена и в отношении будущих путешествий. Изменение отношения к россиянам за границей никак не повлияло на выбор направлений для отдыха. У меня много друзей и знакомых в разных странах, мы продолжаем общение. Не обходится и без политических дебатов. Обсуждаем, спорим, но отношения не разрываем, все-таки дружба не имеет национальности.

Алексей НЕЙФЕЛЬД, заместитель генерального директора группы компаний «Восток»:

- Несмотря ни на что, отдыхать от рабочих будней, заряжаться новыми идеями, черпать вдохновение для развития автобизнеса надо, и именно путешествия способствуют этому в полной мере. Поэтому своих планов на отдых я не менял. Мои личные туристические пристрастия касаются стран с высоким уровнем организации семейного отдыха, хорошим сервисом и внутренней стабильностью. Европа в этом смысле в числе лидеров. Мы путешествуем всей семьей, и для меня очень важно, чтобы и жене, и детям было комфортно и чтобы они чувствовали себя в безопасности. Экономить на комфорте и здоровье близких считаю недопустимым.

Андрей ШЕСТАКОВ, директор Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы»:

- Повлиять на истинную любовь к путешествиям практически не возможно. Ты либо любишь путешествовать и находишь возможность, либо не любишь и ничего для этого не делаешь. Для меня в выборе места отдыха решающую роль играют желания моей семьи, поэтому мы выбираем страны, где будет интересно нам всем. Этот год не исключение, и я не стал отказываться от выбранного маршрута. Кстати, помимо отдыха за рубежом я с удовольствием проводил выходные на рыбалке (на речке Манома Хабаровского края), а также с рабочим визитом посетил Сочи (и от души советую всем там побывать, вас приятно удивит сам город и уровень сервиса).

Юлия ТИЩЕНКО, руководитель операционного офиса ВТБ в Благовещенске:

- Раньше мы с семьей отдыхали преимущественно за рубежом, покупая у крупных туроператоров либо готовые турпакеты, либо индивидуальные туры.

Изменившаяся геополитическая обстановка заставила пересмотреть и выбор направления, и формы организации отдыха.

В 2013 году посетили Крым. Взяли напрокат машину и проехали по всему Крымскому побережью: от Коктебеля, который славится своим джазовым фестивалем, через Судак, известный Голицынским заводом элитного шампанского «Новый свет», до Воронцовского дворца в Алупке. Получили массу совершенно новых впечатлений! В нынешнем году отправились на кавказские Минеральные Воды. Домбай, Эльбрус - захватывает дух... А этой зимой планируем покататься на лыжах на «Розе Хутор».

Ирина БОРОВСКАЯ, менеджер по связям с общественностью Приморского регионального отделения ОАО «МегаФон»:

- Я давно путешествую самостоятельно, и большинство бед туристической отрасли коснуться меня не могут, а потому не пугают. Чего не скажешь о росте курса валют: оба моих путешествия - в Испанию и в Гонконг - в этом году обошлись ощутимо дороже, чем раньше. Зато получилось сэкономить на связи: тарифные опции на звонки и интернет за границей были супервыгодными. И в целом удорожание поездок на желание путешествовать не повлияло: путешествия для меня - столь важная часть жизни, что я не откажусь от них ни за что. Если дорого - значит «урежусь» в чем-то другом, но в этой радости себе не откажу. Может быть, немного изменю подход к выбору маршрутов: уже любимые места так и останутся в списке обязательных к посещению, а при выборе новых направлений, возможно, отдам предпочтение более экономичным турам за границу «по соседству» или рассмотрю возможности внутреннего туризма, особенно если авиаперевозчики поспособствуют.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь,  2014 год.

Теги: туризм  опрос 


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