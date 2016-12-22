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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:59 |
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Календарь событийного туризма ДФО: август
Хабаровский край приглашает на фестиваль «Аист над Амуром»
«Аист над Амуром» - под таким названием в селе Ачан Хабаровского края ежегодно в начале августа проходит фестиваль творчества коренных малочисленных народов. В этом году дальневосточный аист объединит под своим крылом творческие коллективы национальных сел Ачан, Вознесенское, Джуен, Омми и города Амурска уже в двадцатый раз.
Камчатка: День коренных народов
На Камчатке 9 августа широко отмечают День коренных народов, который плавно перетекает в фестиваль «Золотые родники», входящий в национальный календарь событий. Для Камчатки фестиваль «Золотые родники» стал брендом, так как этот яркий форум искусств коренных северных народов и этнических групп известен уже около 30 лет. Фестивальная программа, проходящая на разных площадках, насыщена и разнообразна: конкурсы сказителей, исполнителей родовых мелодий, горлового пения, игры на национальных инструментах; мастер-классы и творческие лаборатории; театрализованные концертные представления с участием национальных коллективов края и гостей с Сахалина, из Якутии, Магадана, Красноярска.
«Тропою тигра» по Приморью на внедорожниках
В Приморье любители бездорожья и полноприводной техники уже несколько лет подряд соревнуются в умении проезжать там, где обычно проехать нельзя. Чемпионат Приморского края по джип-триалу «Тропою тигра - 2016» стартует 5 августа на СТК «Примринг». В прошлом году в соревнованиях участвовали «джиперы» из Приморья, Амурской области и Якутии. В этом году география участников значительно расширится.
Магадан разведет «Куваевский костер»
Бардовские песни и стихи, встреча с писателями и поэтами Колымы, романтическая обстановка и геологический чай каждый год ждут гостей фестиваля «Куваевский костер». Это незабываемое событие литературной жизни Колымы, инициатором проведения которого стала центральная городская библиотека имени Куваева.
Сахалин ждет молодежь на форум
Дальневосточный окружной молодежный образовательный форум «Острова» начнется на Сахалине 20 августа. Он проводится ежегодно с 2013 года, и его ключевой целью является создание условий для развития конкурентных компетенций молодежи. В прошлом году форум собрал более 200 школьников, студентов, а также специалистов сферы молодежной политики муниципальных образований Сахалинской области. Они в течение семи дней учились основам проектной деятельности и разрабатывали собственные проекты.
…и на фестиваль обжига керамических изделий
Фестиваль обжига керамических изделий под открытым небом - необычная идея, воплощенная в жизнь пять лет назад, превратилась за прошедшие годы в настоящий фестиваль искусства, который стал одной из визитных карточек г. Невельска Сахалинской области. На берегу моря в районе лежбища сивучей собираются мастера и любители-керамисты, которые обжигают художественные керамические изделия под открытым небом. Это традиционная японская методика, сохранившаяся с эпохи Дземон, датируемая VII-I тысячелетиями до н. э.
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