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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 20 Июля, 13:14 |
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ОПРОС "ДК": Зарабатывать нельзя жалеть
«Пожалел какие-то жалкие 400 евро», - раздраженно бросила мне 17-летняя дочь, когда я спросил, зачем ей третья пара туфель-близнецов, чуть другого оттенка. Я вскипел: «Жалкие? А ты знаешь, сколько людей живут месяц (!) на 400 евро, умудряясь на эту сумму питаться, одеваться и оплачивать коммуналку? Какова зарплата продавца в магазине, курьера в моем офисе? Ты вообще хоть копейку в жизни заработала?». Решение пришло незамедлительно. «Сколько у тебя осталось до учебы? Три недели? Я знаю, где ты их проведешь».
Мы вернулись из Испании домой, и уже на следующий день я привез ее в офис, представив сотрудникам нового курьера. Она не разговаривала со мной и матерью (жена поддержала мое решение) несколько дней. Особенно ее оскорбило то, что я запретил ей брать водителя на исполнение поручений: правила едины для всех. Обидевшись, она даже решила добираться до офиса и обратно сама, а вернувшись, демонстративно запиралась в своей комнате. Поначалу, подозреваю, брала такси, но в итоге пересела на общественный транспорт. Высоченные каблуки уступили место балеткам, макияж практически сошел на нет (а заодно и пафос), и перед нами предстал совсем другой человечек. Обида длилась недолго, к концу недели мы стали нормально общаться, она отлично влилась в коллектив, а когда началась учеба - попросила перевести ее на полставки и продолжила работу в офисе. К слову, это хорошо отразилось на учебе: она стала более дисциплинированной и стала больше успевать. Перестала бросать деньги на ветер. Прониклась тем, чем на самом деле занимается компания ее отца, начала задавать правильные вопросы, вносить дельные предложения, и, спустя полгода, я перевел ее в отдел маркетинга. С тех пор прошло 2 года, и я рад, что когда-то она купила эту злополучную пару туфель… Кстати, из всех знакомых, с кем я говорил на эту тему, только один сказал: «Да ну, мне вот жалко пацана, наработается еще, успеет» (хотя, судя по поступкам 23-летнего «пацана», жалеть надо его родителей). Остальные давно определились с запятой во фразе «зарабатывать нельзя жалеть» и либо давно пристроили детей работать, либо планируют это сделать, как только те подрастут. Как сказал один из партнеров: «У них впереди вся жизнь, отдохнуть еще успеют».
Этот монолог владельца одной из владивостокских компаний стал поводом для традиционного опроса «ДК».
Мы поинтересовались у читателей: «Ваше отношение к тому, что в свободное время подростки, студенты устраиваются на работу? Был ли у вас подобный опыт и как бы вы отнеслись к желанию собственных детей подработать?»
Константин ВОРОБЬЕВ, коммерческий директор ООО «Акцент»:
- Считаю подобный опыт необходимым элементом воспитания. У меня самого в детстве он если и был, то очень незначительный, и исключительно в рамках существовавшей в Советском Союзе системы приобщения детей к труду - трудовые пионерские летние лагеря, производственная практика на предприятиях, оказывавших шефскую поддержку школам и классам.
Что же касается желания моих детей таким образом поскорее прикоснуться к взрослой жизни, то я, конечно, буду его только приветствовать. Тем более что, несмотря на весьма юный возраст - им нет еще и 10 лет, - оба они уже высказывали просьбы устроить их на работу, что, наверно, и придется сделать следующим летом.
Александр ПАЛЬЦЕВ, управляющий базовым филиалом ВТБ24 на Дальнем Востоке:
- Я очень положительно отношусь к тому, чтобы подростки и студенты устраивались подработать в свободное время. Безусловно, если это происходит без ущерба для учебного процесса. Чем раньше ребенок начнет работать, тем раньше он узнает цену деньгам, приобщится к процессу финансового планирования, и перед ним уже будет стоять выбор: накопить заработанные деньги на то, о чем мечтает, или растратить на пустяки.
Когда у меня появятся дети, буду рад, если они захотят где-то подработать в летнее время.
Сам я начал работать классе в шестом. Мы жили в собственном доме, у нас был огород, хозяйство. Я выращивал овощи, а потом продавал их, зарабатывая таким образом свои первые деньги. Если же говорить об официальном трудоустройстве, то первая запись - «стрелок ВОХР» - в моей трудовой книжке появилась в студенчестве.
Наталья НЕРОДЕНКО, коммерческий директор ЖК «Квартал Тихоокеанский»:
- Я считаю, что это правильно и прививает верное отношение к деньгам. Кроме того, это приобретение бесценного опыта: общения с людьми, накопления и траты заработанных средств, достижения поставленной цели. И чем раньше подросток начнет получать подобный опыт, тем более социализированным он станет. Я начала подрабатывать на втором курсе первого высшего образования: писала курсовые и рефераты своим однокурсникам.
Пока моему ребенку всего восемь лет, но в дальнейшем к его желанию подработать отнесусь положительно.
Сергей БЕЛАВИН, региональный директор Дальневосточного филиала Росбанка:
- Молодые люди, решающие подработать в свое свободное время, вызывают у меня уважение. Как правило, такие ребята, еще учась в старших классах школы или на начальных курсах вуза, уже имеют общее представление об организации деятельности предприятия, могут четко сформулировать свои профессиональные планы на будущее и готовы развиваться в этом направлении.Моя трудовая деятельность официально началась, когда я учился на третьем курсе института. Однако практиковаться и получать опыт я начал гораздо раньше. Сейчас понимаю, что приобретенные в том возрасте навыки очень помогли мне в профессиональной деятельности.
Владимир Осипенко, генеральный директор макрорегиона «Дальний Восток» Tele2 Россия:
- Хорошо, когда школьники и студенты совмещают летние каникулы с возможностью заработать. Первые карманные деньги я заработал в 10 лет: изготавливал ящики для овощей и фруктов, собирал дикоросы в дальневосточной тайге. Моя дочь Мария тоже подрабатывала во время учебы. Начиная с восьмого класса, консультировала клиентов, раздавала флаеры.
Я уверен, что ребенок должен понимать цену деньгам с раннего возраста. И родители, безусловно, должны поддерживать стремление своих детей подрабатывать со школьных лет. Это поможет понять задатки и способности личности, нацелиться на выбор правильной специальности и определиться с профессией в будущем.
Вероника ПОВАЛИЙ, руководитель службы маркетинга Технохолдинга «СУМОТОРИ»:
- Нет ничего предосудительного в желании молодых людей зарабатывать деньги своими силами. К тому же, если полученная работа не мешает учебе, подросток может попробовать свои силы в той или иной профессии, получить жизненный опыт, который никогда не помешает в будущем, научиться управлять личными финансами и осознать ценность денег.
Подработки в моей юности, конечно же, были. И именно этому опыту следует отдать должное: в нужный момент «обточилось» правильное понимание труда, появилась дополнительная мотивация к учебе и саморазвитию, а успех придал мне уверенности в себе. К порыву собственного ребенка устроиться на работу летом отнесусь положительно, если буду уверена, что этот опыт не причинит вред здоровью и нравственному развитию, а трудоустройство будет оформлено в рамках закона.
Ирина ВЫСОЦКАЯ, бизнес-консультант по построению организаций:
- Недавно в торговом центре мое внимание привлекла девочка двух-трех лет и солидный мужчина лет 40. Они ходили по бутикам, и девочка раздавала всем продавцам листовки. Оказалось, папа отменил в первой половине дня все свои встречи и помогал дочери зарабатывать на новую куклу. Просто в семье было правило, что игрушки покупались развивающие и «полезные». На остальное нужно «заработать».
Любой руководитель хочет, чтобы в его команде были продуктивные и высокомотивированные сотрудники. Но при этом мы сами почему-то воспитываем «емель», которым все достается «по щучьему велению». Может, стоит изменить подход? Мы так много, с любовью даем своим детям, что их просто «придавливает» входящим потоком. Нужно дать им возможность сделать что-то и для нас, родителей, и для общества, в котором они живут.
Елена НОВГОРОДОВА, директор МКУ «Центр Развития Предпринимательства г. Владивостока»:
- Это очень хорошая возможность получить первый трудовой опыт, а параллельно заработать, хоть и небольшие, но свои деньги! Развивается коммуникабельность, растет чувство ответственности, повышается собственная самооценка и т.д. А главное, подросток начинает по-другому ценить заработанные деньги, и уже не тратит их впустую, так как они начинают иметь для него особенную ценность. В бытность управления торговыми сетями я очень активно привлекала для работы в супермаркетах школьников и студентов.
Лично я свой первый трудовой опыт получила, будучи студенткой ДВИСТа, и не где-нибудь, а во владивостокском цирке! Мы с подругой устроились туда гардеробщицами. Это было здорово и весело! На заработанные деньги мы купили себе по театральному биноклю! И это было круто!
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