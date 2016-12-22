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Старательский фарт прописался на Колыме
Когда губернатор Магаданской области Владимир ПЕЧЕНЫЙ и первый заместитель председателя областной думы, председатель Ассоциации недропользователей Колымы Александр БАСАНСКИЙ вручали победителю приз - тот с трудом верил в случившееся и, принимая приз дрожащими руками, повторял: «Не верится…» А на вопрос журналистов, в чем секрет его удачи, ответил: «Я чувствую золото пальцами». Цена его победы - 1 миллион рублей.
- Я видел списки участников. Появилось гораздо больше настоящих профессиональных старателей, как я. Поэтому за первое место бороться было очень сложно, но у меня есть формула победы, как у знаменитого летчика-аса Покрышкина. Это знание, мастерство и выносливость, - отметил двукратный чемпион «Старательского фарта».
Также не поверил в свою удачу и магаданец Владимир РЫБАКОВ. Второй год подряд он тоже в числе победителей. С результатом 1,73 грамма намытого золота занял второе место и получил приз - 700 тысяч рублей. Третий результат - 1,6 грамма у Евгения ГУСЕЛЬНИКОВА. Цена его участия - 300 тысяч рублей.
«Старательский фарт» теперь прочно занял место на туристической карте Дальнего Востока. Хотите испытать удачу, получить ни с чем не сравнимое чувство ожидания «фарта», научиться «мыть» золото так, как это делали наши предки, - эту уникальную возможность можно получить только в столице Колымы.
Инициаторами и самыми деятельными организаторами уникального праздника вместе с правительством области стали сами недропользователи. Они вошли в оргкомитет, выступили судьями и спонсорами яркого праздника. Среди них концерн «Арбат», ЗРК «Арлан», компании «Полюс», ООО «Полевая» и др. Самым активным закоперщиком фестиваля выступил председатель Ассоциации недропользователей Колымы Александр Басанский.
«Старательский фарт» - лишь одно из мероприятий Золотого фестиваля, проходящего в эти дни в регионе. Интересно было и зрителям. На берегу бухты Гертнера был разбит палаточный старательский лагерь, организована выставка горной техники, можно было не только приобрести сувениры, но и сделать их самому. В «золотом расписании» также музыкальный фестиваль «Колымский шансон», эвенский праздник встречи первой рыбы Бакылдыдяк и туристические программы: конные прогулки, сплавы по рекам региона, морской туризм (рыбалка и наблюдение за китами, косатками, тюленями), дайвинг, охота и гастрономические туры с дегустацией деликатесов Охотского моря.
Юрий РОГОВ.
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