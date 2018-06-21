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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 04:17 |
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Опрос "Дальневосточного капитала": Все ли мы помним, о чем мечтали в детстве?
Действительно, все ли мы помним, о чем мечтали в детстве? И куда приводят нас эти мечты?
Так, у президента Технохолдинга «СУМОТОРИ» Виталия ВЕРКЕЕНКО с детства сидел в подсознании автогоночный спорт, и хотя возможностей заниматься им в то время у него не было, запретить мечтать об этом никто не мог. Шли годы, детские впечатления ничуть не тускнели, к тому же круг общения позволил еще больше углубиться в мир автомотоспорта, и когда появились возможности для реализации серьезного проекта для души, сомнений, на что их направить, не было. В итоге детская мечта вылилась в масштабный, амбициозный проект - спортивно-технический комплекс PrimRing, где уже сегодня проходят соревнования с участием мировых звезд автомотоспорта.
Впрочем, дело вовсе не в том, выльется ли детская мечта во что-то глобальное и значительное. А в том, находим ли мы в себе силы, став взрослыми, вспомнить о том, что так вдохновляло нас в детстве, заглянуть вглубь себя и признаться самим себе: не упустили ли мы в деловой суете что-то очень важное?
«Дальневосточный капитал» поинтересовался у своих читателей: «Помните ли вы, о чем мечтали в детстве, и удалось ли вам это реализовать во взрослой жизни?»
Александр ТЕПЛЯКОВ, директор объединенного Приморского филиала ОАО «ВымпелКом»:
- Сколько себя помню, у меня всегда была мечта - жить рядом с морем. Водная стихия - это мое. Родился и вырос я в Москве, но все детство провел с родителями на море в Крыму. Это было самое счастливое время. И мне всегда хотелось, чтобы море начиналось прямо у порога. Я очень долго шел к исполнению своей мечты. Поэтапно менял место жительства, работу, и вот уже более пяти лет живу во Владивостоке. Так что главная мечта моего детства сбылась. И это невероятное удовольствие - знать, что в любое время летом - на выходных или просто после работы, каждый день - можно отправиться нырять с аквалангом или на рыбалку. Даже просто спуститься к морю, пройтись босиком по песку полосы прибоя. Что ни говорите, а жить у моря здорово! И пока никакие предложения о работе не могут меня убедить сменить место жительства или вернуться в Москву.
Светлана ЧЖАН, начальник управления маркетинговых коммуникаций и общественных связей РЕГИОБАНК - филиал банка «ФК Открытие» (г. Хабаровск):
- Я мечтала стать учителем, искусствоведом, психологом и… продавцом в галантерее и книжном. Для девочек 1970-80-х это были вполне конкретные мечты, как для мальчишек стать пожарным или космонавтом. И вот я маркетолог, или маркетер, как говорят профессионалы. И оказалось, что занимаюсь ни больше ни меньше тем, о чем с детства мечтала. Именно эта профессия требует такого микса знаний, навыков и просто любви к своему делу. Потому что без любви не приходят вдохновение и творчество, а без них не бывает чуда ни в одной профессии. А мечта - это разве не любовь?
…А еще в детстве мою любимую куклу звали Эля, а теперь так зовут мою дочь!
Андрей СМОЛИН, директор по развитию ООО «Чемпион» - официальный дилер Hyundai:
- Жуль ВЕРН был моим любимым автором в детстве. С раннего возраста мечтал о кругосветном морском путешествии. Сегодня это легко реализовать на комфортабельном лайнере, однако это не вдохновляет. Недавно узнал, что есть походы на настоящих парусниках по морям - вот это мне интересно! Стать рядовым членом команды и управлять судном, как делали наши предки, преодолевая своими руками стихию! Планирую в 2015 году осуществить эту идею, а потом, возможно, и в кругосветное путешествие отправлюсь.
Артем КАРЖУЕВ, генеральный директор РА «Индор ДВ»:
- В детстве меня всегда манили морские просторы, и я воображал себя храбрым капитаном бригантины. Позже в романтику путешествий вкрался спортивный азарт: не успел оглянуться - как за плечами у меня уже десятки парусных регат, а моя яхта с завидной периодичностью приходит к финишу первой. Детская любовь к спорту определила всю мою дальнейшую жизнь и принесла не только заветные медали, но и профессиональные успехи. Наше агентство одним из первых в регионе стало реализовывать перспективное направление - спортивный маркетинг - и обзавелось статусом официального маркетингового представителя ХК «Адмирал». Сейчас я искренне считаю себя счастливым человеком: мои мечты сбываются с завидной периодичностью! Хочу пожелать всем людям распробовать вкус побед и помнить, что в жизни возможно все, главное - стремиться к своей цели!
Алексей ИСАКОВ, зам. генерального директора по сервису и развитию ООО «Фальк Медикал Владивосток» (Больница Фальк):
- В детстве, когда меня определили в группу по изучению немецкого языка, я хотел учить английский. Также мечтал окончить университет (в то время на Дальнем Востоке был только ДВГУ), получить ученую степень, обзавестись собственным домом и семьей с мальчиком и девочкой. Сегодня все это реализовалось. В дополнение к своим мечтам я выполнил задачу по посадке деревьев на несколько жизней вперед!
Ольга РОМАНОВА, учредитель и главный редактор семейного портала «Владмама»:
- Детские мечты… Сегодня кажется, что их и не было вовсе. Просто потому, что ты уже не способен остановиться на бегу, чтобы вспомнить себя ребенком и ощутить всю гамму чувств, переживаемых тогда. А тогда казалось, что жизнь не кончается, что завтра всегда наступает и что возможность очутиться в сказке обязательно будет… Надо только ее заметить! А сейчас тебе уже за сорок, и при слове «мечта» ты закрываешь глаза, усилием воли заставляешь себя не думать о банальном отдыхе - пальмах, белом песке, лазурном море райского острова и тишине вокруг. Нет, мечта - это что-то другое! И ты начинаешь вспоминать, каково это вообще - мечтать?..
И видишь себя со стороны, совсем другим человеком. В детстве, лет с 5 и до 13, мечтала стать капитаном дальнего плавания и управлять кораблем. Мечта эта была тайной. О ней никто не знал, кроме меня. Почему корабль и почему капитан? До сих пор мое страстное желание того времени остается для меня загадкой собственной души. Видеть новые земли? Знакомиться с жителями других стран? Чувствовать, что тебе подвластна морская стихия и ты сможешь управлять кораблем? Ощущать в себе безудержную удаль моряков и уметь нараспашку танцевать «Яблочко»? Не знаю… Наверное. Эта мечта ребенка осталась нереализованной, но не забытой. Как не забыта и та самая, неразгаданная мною до сих пор, загадка собственной личности.
А вот мечта реализованная - стать журналистом - накрыла меня лет в 15. Боги (из разряда пишущих, говорящих и сидящих в телевизоре людей) по моему тогдашнему убеждению жили где-то на Олимпе и не имели (на мой детский взгляд) ничего общего с обычными людьми. Боги могли изменять мир. К их словам прислушивались, их статей боялись. И Боги были в моих детских глазах недосягаемыми. Но однажды мои одноклассники, после очередного какого-то выброса слов с моей стороны, заметили: «Оля, тебе обязательно надо стать журналистом! Ты умеешь так классно трепаться на любые темы!» Веселая подковырка засела в моей голове надолго. И сформировалась мечта. Открывать что-то новое, рассказывать об этом людям, замечать то, что другие не видят, и хоть немного стараться изменить мир. Хотя бы рассказами о примерах того, что мир меняют обычные люди, а вовсе не Боги. Да, уже тогда, лет в 15, я точно знала, безликая общечеловеческая мечта «быть счастливым» абсолютно точно зависит от того, как именно ты живешь. Ведь счастье, как и сама жизнь, измеряется вовсе не вдохами-выдохами, а моментами, когда захватывает дух! Так вот, от того, что ты сегодня можешь воплощать в жизнь какие-то собственные идеи и проекты и дарить их другим людям, - дух захватывает! Ведь каждый год, прожитый в формате нашего портала, - это десятки реализованных новых идей и проектов!
P. S. Кто знает, может быть, у меня все-таки получилось стать и капитаном корабля?..
Татьяна СУШЕНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2015 год.
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