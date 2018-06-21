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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 29 Июня, 19:46 |
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Эта дорога должна быть двусторонней…
Кирилл ПОТАПЕНКО, генеральный директор ООО «РА ДВ Регион»:
- Наша компания уже делает первые шаги в сторону сотрудничества с вузами города для того, чтобы передавать студентам накопленные нами знания на рынке маркетинговых коммуникаций и рекламы. У нас был опыт проведения семинара в ДВФУ в прошлом году по маркетинговой тематике, причем вели его не только сотрудники нашего агентства, но и приглашенные нами директора по маркетингу крупных региональных компаний «Синергия» и «Домотехника». В этом году нами достигнуты договоренности с ВГУЭСом о прохождении в нашем агентстве производственной практики студентов нового отделения телевидения. Мы заинтересованы не только в рекрутинге лучших кадров для нашего агентства, но и в развитии рынка как такового, то есть в повышении уровня компетенций будущих маркетологов региональных компаний, с которыми мы сотрудничаем в настоящее время либо могли бы работать в перспективе.
Что касается моих личных профессиональных интересов, то, помимо общих вопросов маркетинга и рекламы, в перспективе я бы с удовольствием взялся за разработку и ведение курса по маркетингу туристических направлений (travel destination marketing), так как наше агентство в последние годы активно развивает это новое для российского рынка направление. Работая с международными клиентами в этом сегменте, мы получаем и практический опыт, и методологическую базу, основанную на мировом опыте продвижения территорий и повышения привлекательности стран и регионов. Убежден, что для Приморья на ближайшие десятилетия это одна из актуальнейших специальностей, так как наиболее вменяемая перспектива для развития нашего региона, по крайней мере Владивостока, - стать реальным центром международного сотрудничества России со странами АТР. Безусловно, развитие внутреннего и въездного туризма должно стать основой для развития малого и среднего регионального бизнеса Приморья, а для этого нужны специалисты, которые понимают, каким образом это делается за рубежом, а не тратят время на вечное «изобретение велосипедов» или, образно говоря, хлебание щей лаптями.
Виктор ШАПОВАЛОВ, руководитель Приморскстата (г. Владивосток):
- В связи с переходом системы высшего образования на четырехгодичную подготовку сегодня наблюдается повсеместное сокращение профессорско-преподавательского состава, и привлечение реальных практиков из бизнеса для вузов становится проблемой. Это печально, поскольку лучше них никто не сможет донести будущим бизнесменам и управленцам суть выбранной специальности.
Много лет проработав на крупном промышленном предприятии директором по экономике, а сегодня занимаясь решением макроэкономических вопросов, я сторонник такой вузовской подготовки, которая бы позволяла выпускнику обойтись без дополнительной переподготовки. И очень важно, чтобы он на практике, в обычной жизни мог применять полученные знания. Так, например, если молодой человек имеет диплом механика, но не может своими руками собрать велосипед, усилия вуза были неэффективными.
Занимаясь преподавательской деятельностью и общаясь со студентами, вижу, что некоторые из них в корне неверно подошли к выбору специальности. Получу высшее образование - авось пригодится, рассуждают они, не имея малейшего представления о том, что ждет их на реальном производстве, в реальной экономике. Поэтому очень важно, чтобы процесс обучения был совмещен с прохождением практики на лучших предприятиях края, как это было в советское время. Этот опыт обязательно нужно возрождать. Иначе получается грустная картина: приходит выпускник на производство и только там понимает, что выбрал не свое дело, а значит, 4-5 лет, проведенных за вузовской скамьей, прошли зря. В то же время те, у кого действительно есть призвание к выбранной специальности, еще будучи студентами устраиваются в профильные компании, пытаются заниматься бизнесом, что наилучшим образом свидетельствует о том, что эти молодые люди уже нашли себя и свою дорогу в жизни.
Юрий ШАТОВ, руководитель образовательной программы «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента ДВФУ (г. Владивосток):
- Слияние трех приморских вузов в Дальневосточный федеральный университет привело к появлению девяти научных школ. Все они в той или иной степени находят контакт с бизнес-сообществом края и региона, но Школа менеджмента и экономики работает с ним особенно тесно. Как преподаватель со стажем и опытом работы в секторе реальной экономики, неоднократно сталкивался проблемами в организации учебного процесса, очевидными со стороны бизнеса, но не кажущимися серьезными вузу. Любые попытки практика повлиять на корректировку учебной программы в соответствии с требованиями времени и нужд бизнеса были невозможны, так как государственные образовательные стандарты вуз изменить не мог. И это касалось любого высшего учебного заведения. К счастью, ситуация меняется.
Мне, как руководителю образовательной программы, хочется, чтобы наши выпускники выходили из стен вуза не просто специалистами с определенным набором знаний, а были настоящими экспертами в области экономики и бизнеса всего Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Дальний Восток. И очень важно готовить лидеров. Ведь сами по себе знания - это еще не залог будущего успеха. Только в сочетании с выработанными лидерскими качествами они принесут желаемые плоды будущим управленцам и бизнесменам.
Радует тот факт, что ДВФУ сегодня готов стать полноценной коммуникационной площадкой, объединяющей власть, науку и бизнес - как дальневосточный, так и иностранный. Это входит в стратегические планы нашего университета и, надеюсь, будет реализовано в самые ближайшие годы. Другое дело, что бизнес, со своей стороны, зачастую не торопится открывать двери перед студентами, неохотно берет их на практику, а затем критикует уровень вузовской подготовки. Убежден, что дорога к получению качественного и востребованного рынком образования должна быть двусторонней.
Роман ДЕДЮШКО, директор филиала ООО «ЭКСПО-лизинг» в г. Благовещенске:
- Сегодняшняя жизнь предъявляет повышенные требования к современному человеку, который должен обладать универсальными знаниями. Поток информации огромен, и для выбора оптимального и эффективного принятия решения нужно учитывать множество факторов. Современный мир задает свой темп - очень интенсивный, и ничего не остается, как успевать подстраиваться под него или «оставаться на обочине»!
В основе успешного бизнеса, по моему мнению, должны лежать человеческие коммуникации. Коммуникативное общение - это тот предмет, о котором я хотел бы рассказать подрастающему поколению. Ведь многие бизнесы построены на продажах. Умение слушать, слышать, убеждать, доказывать все-таки остается одним из главных факторов успешности.
Эти знания я весьма эффективно применяю в своей работе и хотел бы донести до студентов.
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Кириллу Потапенко, прежде чем выходить на международный рынок, неплохо бы подучить русский язык, в частности раздел под названием "Фразеология", изучающий устойчивые выражения. К чему его фраза про "хлебание щей лаптями"? Она - вообще о другом.
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