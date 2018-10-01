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28 Мая 2014, 17:12 | Вкус жизни

ОПРОС "ДК: Что думают о Дальнем Востоке туристы и путешественники?

О том, что Дальний Восток может и должен стать центром притяжения туристов - как российских, так и зарубежных, - говорится давно и много. Тем не менее цифры турпотока по-прежнему оставляют желать лучшего. "Дальневосточный капитал" поинтересовался у своих читателей, насколько им интересен Дальний Восток с точки зрения туризма и что должно произойти для того, чтобы они захотели открыть для себя бескрайние просторы удивительного во всех смыслах региона.

Александра МАКСИМЕЦ, председатель Попечительского совета Фонда содействия комплексному развитию и брендингу территорий (г. Владивосток):


 

- В силу катастрофической занятости я «путешествую» по региону только в формате бизнес-поездок, связанных со спецификой работ, выполняемых на той или иной территории. В этом есть и плюс, и минус: в поле зрения попадают в основном объекты, не представляющие историко-культурной ценности, из серии «выкосить и выбросить», зато неизменно поражает масштаб территории, сразу чувствуешь: у нас ОГРОМНАЯ страна. Все эти ощущения плюс накопленный опыт соединились в желание сделать нечто масштабное, позволяющее оценить не только прелести дальневосточной природы, но и совершить путешествие в глубину 100 веков, чтобы найти ответы на вопросы: как осваивались эти территории, как связаны все народы АТР, с кем у нас больше сходства - с Европой или Азией? Поэтому мне, безусловно, интересен ДВ с точки зрения туризма, и интерес этот в значительной степени профессиональный: я - за туризм «с человеческим лицом», за то, чтобы были объекты, насыщенные смыслом и сюжетом, достойный сервис и понятные маршруты. В рамках Фонда мы инициировали проект, который вкратце звучит так: «Экотерра. 11 объектов на территории Приморского края для круглогодичного предоставления услуг экологического, рекреационного, делового, сюжетного и иных видов туризма в рамках единой смысловой концепции - Глобальной игры живого действия «Белая Сома». Своего рода это кластерообразующее предприятие для региона, формирующее особую среду - культурную, образовательную, предпринимательскую. Думаю, такой объект (точнее, комплекс объектов) станет магнитом и для посетителей, и для инвесторов.

Сергей ИЩЕНКО, президент ППО «Никольск», депутат ЗС ПК (г. Уссурийск):


 

- Несмотря на то что я достаточно часто выезжаю в другие страны в деловые командировки или на отдых, не могу отказать себе в удовольствии путешествовать по родному краю. Уже стало традицией для меня и моих коллег хотя бы раз в год совершить сплав по одной из рек Приморья или Хабаровского края. За последние годы мы проплыли Арму, Большую Уссурку, Бикин, Микулу и ряд других рек. До верховья добираемся на автотранспорте, максимально используя дорожную сеть и проходимость отечественных внедорожников, а затем 3-4 дня плывем вниз на надувных лодках или плотах. Иногда пользуемся услугами местных проводников и их деревянными лодками. Продвигаясь по руслу реки, просто поражаешься красоте и первобытности прибрежного ландшафта, наблюдаешь за птицами и зверями в их естественной среде обитания. Временами даже не хочется, чтобы звук мотора вмешивался в тишину окружающей природы, поэтому выключаем его и неторопливо плывем по течению. В незамутненной воде рек можно разглядеть крупных рыб. Причем для рыбалки требуются только качественные снасти, а поймать рыбу можно даже без наживки.

В последние годы стал замечать на берегах строящиеся базы, готовые к принятию путешественников. Правда, посещение некоторых территорий, относящихся к природоохранным объектам, требует предварительного разрешения. Но вид скал, нетронутой тайги, поверьте, не уступает ни одному самому красивому видовому изображению любой точки мира. И, поверьте, в крае существует еще много первобытных уголков, посетить которые захотел бы не один россиянин или зарубежный турист. Но это требует определенной инфраструктуры: необходимо продумать маршруты, организовать места промежуточных стоянок, привлечь опытных проводников…

Трудно недооценить, какой импульс даст развитие внутреннего туризма для края и региона, но у нас еще элементарно не создано даже базовых условий, отвечающих требованиям международного туризма. Недавно краевой парламент принял закон «О туризме и туристской деятельности на территории Приморского края», причем с учетом поправок и мнений представителей реального турбизнеса. Надеюсь, его действие принесет свои плоды и изменит ситуацию в этом сегменте туризма.

Александр КРАВЧУК, заместитель директора по корпоративному бизнесу Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы»:


 

- Планируя отпуск, моя семья предпочитает отдых за границей. Дальний Восток в части туризма мы рассматриваем больше как отдых выходного дня/недельный отпуск.

Выезд на рыбалку в выходные или праздники - отличный способ полюбоваться нашей богатой природой, при этом мы всегда стараемся выбирать маршруты, которые ранее не использовали. Сикачи Алянь - отличное место отдыха для выезда коллективом банка. Озеро лотосов при цветении поражает своей красотой, и я не знаю никого, кто бы хоть раз не съездил туда. А наши горные реки - Хор, Сукпай, Анюй - пользуются популярностью не только у рыбаков, но и у любителей отдыха в палатках. Зимой всегда стараюсь выбраться на несколько дней на Сахалин, совмещая свое хобби с отдыхом, при этом всегда удается увидеть что-то новое, ну а про морепродукты этого острова уже давно ходят легенды. Владивосток - достойное место отдыха летом: и не в Хабаровске, и не за границей, а все равно у моря с природой.

Почему предпочитаю проводить более длительный отпуск в других странах? Потому что, к сожалению, сегодня туристический сервис нашего региона не является самой сильной его стороной. Конечно, есть места, куда приезжаешь и забываешь, что ты на Дальнем Востоке: настолько там налажен сервис. Но все-таки чаще отсутствие этого самого сервиса не дает возможности планировать свой отпуск на территории региона. Поэтому в основном туризм Дальнего Востока - это более мужской вид отдыха: рыбалка в самых чистых горных реках и охота по самым нехоженым тропам тайги.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ, руководитель представительства Управления по туризму Северных Марианских островов в г. Владивостоке:


 

- На Дальнем Востоке существует некое подобие внутрирегионального туризма. Жители соседних областей зимой едут «за снегом» на Камчатку или Сахалин, летом «за морем» приезжают в Приморье. Однако на данный момент Дальний Восток, на мой взгляд, представляет больший интерес для иностранных туристов (прежде всего, гостей из АТР), нежели для самих жителей региона. Вообще, если говорить в целом, самый сильный региональный бренд в туризме на сегодня, на мой взгляд, озеро Байкал.

Склонность рассматривать туризм в первую очередь как путешествие за пределы родины - это в принципе некая отличительная особенность большинства россиян, и я в их числе. На Дальнем Востоке я была в Амурской области, Хабаровске и на Камчатке. Безусловно, в любом городе и регионе есть своя изюминка, однако для привлечения туристов нужно предложить нечто большее, чем просто возможность незначительно (именно незначительно!) видоизменить картинку перед глазами. Кроме того, важной проблемой в развитии внутрирегионального туризма являются затраты на путешествие в соотношении с получаемым общим впечатлением от поездки. Расходы на проживание, питание, транспорт в путешествии по региону приближаются к суммам расходов, которые турист понесет при поездке «за морем» на некоторых направлениях ЮВА и Океании либо отправившись «за снегом» в ту же Корею. А что взамен? Объективно, при наличии возможностей и бюджета пока направления выбора находятся за пределами региона.

Ольга КАПУСТИНА, профессиональный фотограф, гид по Северным странам, основательница Arctic Travellers (г. Москва):


 

- Мой подход к путешествиям далек от коллекционирования. Я скорее тщательно выбираю места, куда поехать, и главный принцип тут для меня - связь с местом. На земле есть места, о которых мы читали в приключенческих романах, и они с детства стали для нас желанными и важными. Некоторые - приходят к нам неожиданно: мы никогда не рассматривали эту точку на карте как интересную, но волею судеб оказались там и полюбили. Но самая крепкая и правильная связь с местом, на мой взгляд, устанавливается у нас через людей, которые живут, любят, восхищаются, хорошо знают и чувствуют новую для нас территорию. Такие люди как бы представляют собой дух того места, сами являются его частью.

Мои друзья со всего мира открывают для меня эту планету. Так случилось у меня и с Дальним Востоком. Москвичи зачастую слишком сосредоточены на своей части страны - а ведь она тоже немаленькая - и устремлены на запад, в Европу и Америку. В их головах Дальний Восток - это очень далеко, дорого и абсолютно непредсказуемо. Большинство из нас действительно мечтает посетить Камчатку, увидеть Владивосток, Комсомольск-на-Амуре и Южно-Сахалинск, почувствовать могучее дыхание океана и напитаться энергией бескрайних просторов, но в наших головах путешествие туда сопряжено с преодолением бытовых и инфраструктурных трудностей. Такую картину разрушают наши друзья, реальные люди, проводники наших мечтаний. Они просто говорят: «Приезжай! Я покажу тебе горы, долины, заливы и бухты, рассветы и закаты. Я познакомлю тебя с твоими соотечественниками, живущими почти на другом краю земли, но такими близкими и родными, читающими те же книги и смотрящими на те же звезды!» И мир становится меньше, острова и горизонты - ближе, чужие города - уютнее и гостеприимнее, а диалекты понятнее. Дорогие друзья, приглашайте нас! Мы приедем, чтобы сохранить ваш край в наших сердцах и рассказать о нем на нашем краю земли.

Вера СКОРОХОДОВА, директор по стратегическим коммуникациям ООО «Акцент» (г. Владивосток):


 

- Я побывала в разных городах и странах, но с каждой поездкой все сильнее убеждаюсь, что прекраснее Дальнего Востока нет ничего! Некоторое время назад я почти случайно оказалась на Камчатке и Сахалине и была потрясена красотой и природной энергетикой этих мест. Конечно, после любого путешествия по России остаются двоякие чувства: с одной стороны, поражаешься, почему до сих пор никто не создал качественную туристическую инфраструктуру, а с другой - может, оно и к лучшему: дольше сохранятся девственные уголки. Однако, при всей любви к родным краям, вынуждена признаться, что финансовые затраты на такие поездки сопоставимы с бюджетом хорошего отдыха в Европе, а зачастую и превышают его, что в большинстве случаев решает вопрос отпуска не в пользу региона. Кажется, ну здесь же все рядом, еще успею!

Что касается Приморья, то я просто счастлива, что живу здесь! Как здорово, что теперь так доступен остров Русский с его фортами и пляжами. Но кроме прибрежных территорий есть еще масса других мест. В прошлом году в начале мая у нас с друзьями состоялась незабываемая вылазка в Мокрушинскую пещеру (Ольгинский район) с массой приключений. Вечно застревающий в оврагах «ГАЗ-66», летучие мыши, причудливые скальные узоры, еда на костре и забавные туристические истории - это то, что должен пережить каждый!

Ирина ВЫСОЦКАЯ, консультант по построению организаций (г. Владивосток):


 

- С милым рай в шалаше - это не для меня. Я как принцесса на горошине: подавай мне сервис и качество. А также уверенность, что меня не отравят и не вернусь я из путешествия со странным заболеванием. А таких мест, к великому сожалению, очень мало. Поэтому путешествую по краю редко.

Есть места, в которые уехала бы на пару недель от городской суеты. Места, куда добраться можно только на яхте или вертолетом. Тишина, лес, море. Яркое звездное небо, которое увидишь только находясь в глуши.

Очень хочется, чтобы туроператоры, работающие в сегменте внутреннего туризма, ориентировались и на таких «принцесс», как я. Мы есть! И мы хотим «перины без горошин»!

Журнал "Дальневосточный капитал", май,  2014 год.

 

Теги: внутренний туризм  инфраструктура  туризм 


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