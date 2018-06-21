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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Дальний Восток туристов влекут шаманы, бриллианты и экстрим
Под бубны шаманов…
Самым, пожалуй, зрелищным и богатым на впечатления сегментом событийного туризма являются национальные обрядовые праздники, коими могут похвастаться все без исключения субъекты Дальнего Востока. Этнический потенциал региона настолько колоритен и высок, что может стать самой сильной стороной внутреннего и въездного туризма. Остановимся лишь на некоторых событийных поводах.
Так, в первое воскресенье июня на Камчатке пройдет национальный праздник День первой рыбы. Так аборигены встречали первого лосося в местных реках. Помимо собственно обряда в программе праздника обширная концертная программа эвенкских коллективов, конкурсы, игры, показ национальных костюмов и причесок. При этом все желающие могут отведать свежесваренной ароматной ухи. Праздник проходит как в Петропавловске-Камчатском, так и в других городах и селах края.
Следом - 7-8 июня - здесь же состоится обрядовый праздник вскрытия реки «Каврал» (так на ительменском звучит Ковран). В 2012 году он был восстановлен по описаниям ученого-путешественника Владимира АРСЕНЬЕВА. На восходе солнца в устье Коврана происходит обряд «подношение реке». Старейший житель входит в реку с возгласом: «Тлэ, клих! (Возьми, река!)» - и опускает в воду подношение - кусочек хлеба на березовой коре, - после чего все желающие преподносят свои дары реке, чтобы ее запасы не иссякали. Затем все поднимаются на вершину крутого берега к священному обрядовому месту, где у тотемного столба кормят покровителя рыбаков Нузавуча и украшают его гирляндой из сушеных крабов, корюшки и прибрежной травы тувейки. При этом каждый может прикоснуться к хантаю, почувствовать его тепло и защиту от неудач. После чего возвращаются «тропой предков» обратно. Тем временем на балаганной площади села всех ждут накрытые столы с традиционными блюдами ительменской кухни, выступают национальные коллективы, проводятся конкурсы между представителями родовых общин, а завершается все «этнодискотекой».
На Сахалине тем временем отмечают похожий праздник «Кормление духа - хозяина моря». В Приморье - во второй декаде августа - в таежном селе Красный Яр пройдет День удэгейской культуры, а 31 августа под Уссурийском - Краевой фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы».
Те, кому не терпится летом отметить Новый год, могут сделать это по эвенкскому календарю - во время камчатского обрядового «Нургенека» - либо по-якутски, на удивительном во всех смыслах, культовом и очень масштабном национальном празднике «Ысыах Туймаады». По традиции он пройдет на всей территории республики в конце первого летнего месяца, в т. ч. 28-29 июня - в Якутске. «ДК» неоднократно присутствовал на этом грандиозном действе обновления Природы и Человека и рассказывал о нем на своих страницах. Этот праздник достоин включения в национальный календарь туристских событий и уже сегодня является магнитом для соотечественников и иностранных туристов. Его главные действия - состязание сказателей олонхо (якутский эпос, признанный нематериальным наследием ЮНЕСКО), символизирующий круг жизни танец осуохай, заряжающий энергией на целый год, и встреча восхода солнца - очищение души.
И снова Камчатка, центр обрядовых праздников. В последнюю субботу августа здесь состоится Фестиваль дикоросов «Там, где растет кутагарник». Он проводится с 2007 года общиной коренных малочисленных народов Севера «АЛЭСКАМ» с целью обмена опытом о применении дикорастущих лекарственных трав, которыми пользовались предки. Праздник также начинается с обряда благодарения природе, включает богатую культурную программу, игры, серию мастер-классов по прикладному искусству и, конечно, множество дегустаций - травяных чаев, соков, варенья, наливок, меда из кедрача и т. д.
В первое воскресенье ноября обрядовый праздник «Хололо» проводят коряки. Он приурочен к окончанию летнего промыслового сезона и выражает благодарность природе за ее щедрые речные, лесные и морские дары. Согласно поверью, главными гостями на нем являются убитые охотником нерпы. Коряки верили: если задобрить их души, то в следующем году они приведут с собой своих собратьев. Гости пробуют оригинальные корякские блюда из мяса и рыбы, звучат сольные песни, проходят древние обряды, женщины соревнуются в танцах, а мужчины - в силе, ловкости и удали.
В ноябре на Камчатке проходит и национальный праздник «Ололо». По традиции обряд совершается в доме старейших жителей села. Хозяйка готовит траву лаутэн для раздачи гостям, хозяин - «дерево удачи». Во время обряда жертвоприношения траву кладут в огонь, перечисляя зверей, убитых охотниками, и называя их имена. Хозяйка раздает всем лаутэн с возгласом «Оло-ло! Оло-ло!» и приглашает отведать специальное блюдо. А хозяин поет, аккомпанируя себе на бубне и вовлекая гостей в пляс. Каждый танцует по-своему: кто по-кинкильски с хорканьем, кто по-палански… Бубен переходит из рук в руки, звучат родовые мелодии вперемешку с рассказами об охоте. После этого хозяин вносит «дерево удачи», и с восклицанием «Оло-ло!» каждый стремится до него дотронуться, подражая движениям зверей. И снова - ритуальные танцы. Под утро в миски раскладывают еду для животных, ставят у очага и желают им доброго пути и возвращения. На рассвете «дерево удачи» выносят на сопку Камакран, по пути делая дорожку для медведей и баранов из обструганных ольховых веток. А в доме хозяйка и родственники проводят другой занимательный обряд-оберег, в котором участвуют и гости. Также в рамках праздника проходят конкурсы на лучшее исполнение родовых мелодий, конкурс национального танца среди семейных ансамблей и обязательно - общий обед на все село.
А вот зимой один из самых ярких обрядовых праздников проходит в Якутии. 1 декабря стартует фестиваль «Зима начинается с Якутии». Три года назад, учитывая культурные традиции коренных народов Севера, был создан новый сказочный образ Зимы. С тех пор Дед Мороз ежегодно совершает традиционный визит к якутскому Властелину холода Чыысхаану и Зиме в столичную резиденцию - Царство вечной мерзлоты - за символом холода.
Дальневосточные фестивали: музыка, мода, кино и… бриллианты
Набирают обороты и фестивальные традиции региона. Так, во Владивостоке уже в мае во второй раз пройдет своеобразный «фестиваль» - Международная неделя моды и стиля Pacific Style Week («ДК» уже рассказывал о нем на своих страницах).
В Хабаровске с 28 мая по 2 июня состоится II Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны», в котором примут участие известные военные духовые оркестры России, Китая, Северной и Южной Кореи, США и Японии. А 12 июня здесь же пройдет «Карагод» - Краевой фестиваль музыки и песни народов, проживающих в Хабаровском крае.
Во Владивостоке с 29 по 31 августа ожидается II Международный музыкальный фестиваль V-ROX: гибрид открытых выступлений, музыкальной бизнес-конференции и творческой лаборатории.
А на Сахалине в сентябре пройдут сразу два международных фестиваля - военных оркестров и национальных культур «Содружество - Дальний Восток».
Камчатский фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники» уже вошел в национальный календарь событий, интересных для туристов. В этом году он пройдет уже в 11-й раз.
Международный фестиваль еврейской культуры и искусства тоже давно перешагнул рамки региона. В это время Биробиджан превращается в эпицентр выставок, экспозиций, музыкально-поэтических гостиных, вернисажей, спектаклей и т. д. Его участники представляют Израиль, Австрию, КНР, Южную Корею, Германию и др. Съезжается много гостей из России и зарубежья. В этом году он совпадает с празднованием 80-летнего юбилея ЕАО и обещает стать особенно грандиозным. Фестиваль пройдет с 4 по 7 сентября.
А в Якутии примерно в то же время состоится… «фестиваль бриллиантов». С 1 по 7 сентября в крупнейшей в России алмазоносной провинции вновь пройдет «Бриллиантовая неделя». Международные аукционы алмазов и бриллиантов, выставка-ярмарка ювелирных изделий (специальные предложения и акции для гостей!) и настоящий Бриллиантовый бал с участием звезд эстрады, оперы и балета!
Кроме того, регион может похвастаться сразу несколькими кинофестивалями. Так, XII Фестиваль кино и театра «Амурская осень» пройдет с 6 по по 14 сентября в Благовещенске. Во Владивостоке с 13 по 19 сентября - так же 12-й по счету Международный фестиваль стран АТР «Меридианы Тихого». А в апреле будущего года можно запланировать и посещение IV Сахалинского международного фестиваля «Край света».
Для удачливых и отважных
Следующая череда мероприятий - для активных, веселых и ловких путешественников. В Хабаровске уже не первый год в феврале проходит фестиваль-конкурс «Серебряная корюшка», причем носит уже международный характер. А во Владивостоке в это же время - фестиваль «Народная рыбалка». В нынешнем году он побил рекорд по количеству участников. За главный приз боролись 487 рыбаков из всех субъектов региона, с Байкала и Сибири.
На Камчатке ежегодно в марте проходит гонка на собачьих упряжках «Берингия», сопровождающаяся выступлениями фольклорных ансамблей, выставками прикладного творчества и множеством развлекательных мероприятий. А также День оленевода. В рамках праздника проходят гонки на оленьих упряжках, турниры по национальной борьбе народов Севера и первенство по северному многоборью, участники которого проходят пять испытаний: бег с палкой на 2 км по пересеченной местности, метание топорика и чаута, тройной национальный прыжок и прыжок через нарту.
В Якутии в это время так же проходит праздник оленеводов - Фестиваль Уктывун. Этот фееричный культовый праздник эвенков включает детские гонки на оленьих упряжках, Игры народов Севера для взрослых, зажигательные концерты творческих коллективов и конкурсы национальной одежды, охотничьего снаряжения и утвари.
Для самых отважных - экстремальный ралли-рейд до самой холодной точки на Земле. Он входит в событийный тур «Путешествие на Полюс Холода» - уникальный якутский туристский проект в силу насыщенности историко-культурным и этническим колоритом и впечатляющих масштабов территорий, подлежащих прохождению и изучению участниками.
Сноуборд, ски-альпинизм и мотогонки
И наконец, о спортивных событиях, способных привлечь гостей в регион. На Камчатке, например, с 19 по 22 июня на вулкане Вилючинском пройдет Чемпионат Дальневосточного федерального округа по сноуборду в категориях биг-эйр, параллельный слалом-гигант, сноуборд-кросс и т. д. В соревнованиях примут участие около сотни спортсменов из Магаданской и Сахалинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Приморского, Хабаровского и Красноярского краев, а также сборная команда России из Москвы.
Во Владивостоке в июне пройдет Кубок Азии по восточным боевым единоборствам (кудо), а в июле - Международный турнир по бадминтону Russian Open Gran Prix 2014 и очень зрелищная Международная регата по гребле на лодках класса «Дракон» на «Кубок Губернатора Приморского края 2014».
В августе на Камчатке пройдет этап Кубка России по скайранингу. А в Приморье ожидается целая серия гоночных состязаний. С развитием в Приморье уникального спортивно-технического комплекса PrimRing появился интерес к региону и со стороны любителей автомобильного, мотоциклетного и других технических видов спорта, причем самого высокого вида национальных и международных серий. Уже сегодня гонки на «Приморском кольце» привлекают массу спортсменов и зрителей, в т. ч. из АТР. То ли еще будет с окончательным вводом проекта в эксплуатацию.
Ну а тем, кто интересуется ски-альпинизмом, есть смысл дождаться следующего апреля и отправиться на Чемпионат Азии и Чемпионат России по ски-альпинизму. В этом году эти состязания впервые прошли в рамках камчатского Фестиваля зимних видов спорта и собрали такое количество участников и зрителей, что продолжение обязательно последует.
Послесловие
Безусловно, это далеко не все события, которыми богат Дальний Восток. И хотя этот вид туризма пока находится в зачаточном состоянии, радует, что хотя бы в некоторых субъектах региона власти начинают понимать, что он может стать весомым источником пополнения местных бюджетов.
«Вспомнили» о регионе и на федеральном уровне. В частности, в данный момент идет сбор заявок на участие в региональном этапе Премии в области событийного туризма Russian Event Awards для Сибири и Дальнего Востока. Это крупнейший в России конкурс для всех, кто занимается организацией проектов событийного туризма. Он проходит с 2012 года, но только сейчас стал включать еще и региональные этапы. Дальневосточный финал пройдет в столице Приморья. Этим занимается владивостокский Фонд содействия комплексному развитию и брендингу территорий. А значит, можно надеяться, что будут новые и интересные проекты. Новые поводы открывать регион не только для российских и зарубежных туристов, но и для самих себя.
Татьяна СУШЕНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2014 год.
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