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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:53 |
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Гостям клуба "Стратегия и лидерство" продемонстрировали кулинарные редкости и гибкий иероглиф
Неформальным продолжением деловых диалогов о судьбах проектного менеджмента в России стали презентации уникальных умений в столь разных сферах - презентация эксклюзивной молекулярной кулинарии в панорамном ресторане «Высота» на Орлиной сопке во Владивостоке и обучение японской иероглифике на настоящей рисовой бумаге и с помощью национальных письменных принадлежностей в зале приемов «М-Холл» в Хабаровске.
В рамках неформальной части Петр БАЕВ, член Национальной гильдии шеф-поваров России, шеф-повар учебного ресторана, тьютор совместной программы ВГУЭС+PIHMS Международной школы гостиничного менеджмента, один из ведущих шеф-поваров Приморского края и соведущий программы «Отведай» на телеканале «ОТВ Прим», на примере молекулярной кухни продемонстрировал основы проектного менеджмента в ресторанном бизнесе. Интерактивный формат клуба «СиЛ» в «Высоте» позволил вовлечь гостей в процесс приготовления блюда молекулярной кухни. Как известно, это направление в кулинарии стало особенно модным в последние годы. Молекулярная кухня может стать новым проектом, который способен привлечь капризных и избалованных клиентов, всегда желающих отведать что-то новенькое. У повара нет задачи вас накормить, его задача - удивить невероятным сочетанием вкусов, текстур, цветов. Достигается этот эффект применением специальной техники, различных приспособлений и уникальной технологии приготовления пищи - замораживания, эмульсификации, вакуумизации, сферизации и т. д. И на суд гурманов рождаются фантазийные блюда. Как вы думаете, какими на вкус и цвет могут быть яйцо-помадка, апельсиновые спагетти или кофейное мясо?!
Погружение в философию восточной письменности должно проходить неспешно. Гости «М-Холл» в Хабаровске буквально затаили дыхание, выписывая все составляющие иероглифа «Счастье» на своеобразном уроке мастерства под руководством учителя восточной каллиграфии Елены СКРИПКО. И это не случайно: при написании иероглифов многие каллиграфы забывают все заботы и даже самих себя, объединив все мысли в красоте своего искусства.
Досье «Дальневосточного капитала»: С давних времен искусство каллиграфии помогало человеку побыть наедине с собой, увидеть себя, сосредоточиться на своем внутреннем состоянии. Это один из путей, ведущих к осознанию смысла жизни и вечных истин. Простые последовательные движения кистью помогают отключить голову и постепенно войти в состояние потока.
Яна МАЛЬЦЕВА.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2016 год.
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