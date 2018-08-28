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30 Апреля 2013, 00:32 | Вкус жизни

Тимофей РОГОЖИН, генеральный директор Russia Discovery: В России не будет туризма, пока им не займется лично Президент России

Дальний Восток сегодня делает ставку на туризм. Туроператоры разрабатывают новые маршруты и реанимируют старые, власти утверждают программы по развитию туризма, создают специальные межрегиональные проекты…

Но что думает об этом конечный потребитель - внутренний и иностранный турист, ради которого и предпринимаются все эти усилия? Как он воспринимает регион, что его останавливает от визита на Дальний Восток и при каких условиях он готов сюда приехать?

Я спрашивала об этом многих представителей отечественного и иностранного турбизнеса во время работы международной туристской выставки «Интурмаркет-2013» в Москве. Наиболее полный и развернутый ответ дал генеральный директор компании Russia Discovery Тимофей РОГОЖИН. Этот мультирегиональный туроператор по активному отдыху и приключенческому туризму в России Russia Discovery имеет многолетний опыт работы с различными территориями страны, включая Дальний Восток.

- Тимофей, в перечне ваших туров есть Чукотка, Камчатка, Сахалин… Но нет Приморья, Хабаровского края, Колымы, Приамурья… Почему? Этим территориям нечего предложить вашему туристу?

- У дальневосточного турпродукта, за редким исключением, нет изюминки, якоря, который мог бы стать ключевым для туриста. На самом деле он должен быть внятным и ясным, с четким посылом, зачем к вам ехать. Пока же Дальний Восток на туристическом рынке ассоциируется разве что с Камчаткой и, пожалуй, Чукоткой, узнаваемость которой усилилась благодаря губернаторству Романа Аркадьевича. Интерес к региону более чем расплывчатый. Есть интересные объекты показа с определенным интересом к ним, сложившимся еще в советское время, куда турист едет по инерции, но какой-то четкой стратегии не наблюдается.


 

При этом сказать, что перечисленными субъектами региона совсем не интересуются, нельзя. С десяток запросов в год на то же Приморье поступает. Но, что делать в том же Владивостоке, никто не знает. Недостаточно просто сказать, что у нас красиво и здорово. Везде красиво и здорово. Туриста нужно зацепить чем-то особенным.

- Слышали ли вы о «Восточном кольце России»? Как относитесь к идее проекта?

- Безусловно, я слышал о нем, но отношусь к этому весьма скептически.

- Почему?

- Сама идея «Восточного кольца» неплоха, и попытки подобных объединений в России были и раньше, но от внутреннего конфликта интересов никуда не деться. А главное, как быть с транспортной доступностью региона? Кто-нибудь анализировал регулярность рейсов на этих направлениях? Из Хабаровска в Якутск летает один борт в неделю, из Иркутска - тоже… Крайне неудобная логистика, очень дорогие билеты, а площади самих территорий таковы, что требуют много времени для ознакомления. И это должен быть либо продолжительный тур не менее месяца, либо экспресс-программа типа «вроде был и видел»…

- На заседании Координационного совета МАДВиЗ один из вопросов как раз был посвящен транспортному вопросу…

- Я слышу эти разговоры уже десять лет, и ситуация за это время только ухудшилась. Раньше хотя бы на дальневосточном направлении было два дискаунтера, которые позволили немного увеличить турпоток, но после их ухода тарифы еще больше выросли.

- Неужели все так печально и бесперспективно и положительных примеров устойчивого развития туризма в регионе у вас нет?

- Ну почему. Мы же все-таки работаем с Чукоткой, Камчаткой, Сахалином. Если говорить о состоявшемся туризме, то это, безусловно, Камчатка. Там туризм развивался еще в советские времена, и после открытия железного занавеса иностранцы первым делом отправились именно туда. Этот край на несколько лет опережает в развитии туризма все остальные регионы. К слову, там работают замечательные туроператоры, для которых турист - действительно зона профессиональной ответственности, что сказывается и на качестве, и на вариативности программ.

Также в последнее время радует азарт туроператоров на Сахалине, и перспектива у области прослеживается очень даже внятная: туризм там набирает обороты. И если раньше нам казалось, что отправить 100 человек в год на Камчатку - сложная задача, а на Сахалин - и вовсе нереальная, то последние 2-3 года убеждаемся, что можно смело отправлять по 100-200 человек на эти территории, и при этом очевидны точки роста.

Чукотка для нас и вовсе родной регион, но поток туристов туда меньше по причине транспортной доступности. Если оценивать ее по 5-балльной шкале с точки зрения сложности, то это будет 5+. Кроме того, очень дорогой регион. Никто не может понять, как килограмм помидоров или огурцов может стоить 400 рублей, а литр бензина - от 45 до 62 рублей. Нет нужного количества вездеходов, сложно с внутренней и малой авиацией, морскими судами… Даже с Якутией в этом плане работать проще.

- Вы ведь лично участвовали в продвижении туристического потенциала Чукотки…

- И до сих пор продолжаю этим заниматься…

- А могли бы с таким же азартом включиться в другую территорию?

- Мы вообще даем очень много локальных консультаций. И готовы входить в другие регионы с полноценными программами консалтинга, но лишь в том случае, если это не будет профанацией. Многое зависит и от того, какие задачи желает решить регион, развивая туризм. Той же Чукотке туризм - в глобальном смысле - не нужен. Там 50 тысяч населения на всю территорию. Округу нужно было решить блок социальных проблем, укрепить имидж, получить возможность достойно принимать международные делегации и какое-то количество туристов - все. Он зарабатывает совсем на другом.

Вообще, любым регионом нужно заниматься системно и понимать, что это будет не быстро: потребуется не менее 3-5 лет для того, чтобы наконец стало что-то выстраиваться. И в этом искренне должно быть заинтересовано руководство территории.

- То есть воля губернатора - это главное?

- Я даже больше скажу: в России не будет туризма, пока им не займется лично Президент России.

Профессиональный уровень турбизнеса низкий. Как и уровень структур, контролирующих туризм. Я знаю регион, где председатель комитета по туризму, работающий уже третий год (!), не может отличить туроператора от турагента. И это никого не смущает. В то же время есть маленькие удивительные победы на уровне муниципалитетов. Великий Устюг тому пример.

Но в целом в стране идет глобальная кампанейщина по целому ряду направлений, и туризм - одно из них. И никто почему-то не желает признавать, что король (т. е. туризм), простите, голый! Несчастная отрасль, ее никак не могут никуда «прислонить». В лучшем случае привязывают к сфере молодежи и спорта. А то, что туризм - это бизнес, вообще мало кто понимает до сих пор. «Завернув» его в культуру, мы откатились еще на 3-5 лет обратно. И хотя я уверен, что федеральный комитет по туризму рано или поздно снова появится, это все равно не станет панацеей.

Кроме того, не стоит забывать о том, что есть регионы, где туризм вообще не нужен. Они зарабатывают совсем на другом и не представляют какой-то особой туристической ценности…

- А Дальнему Востоку он нужен?

- Безусловно, поскольку у вас не все гладко с экономикой. Но при этом будьте готовы вкладывать в развитие туризма, а не просто сидеть в надежде, что кто-то захочет увидеть, как у вас здорово и красиво. В романе Олега КУВАЕВА «Территория» главный герой, золотарь, говорит крылатую фразу: «Для того чтобы делать деньги, нужны деньги». Все верно. Для того чтобы найти партию золота, надо вложить в его разведку. У нас же никто в стране не верит в то, что в туризм можно и нужно вкладывать большие и длинные деньги. У нас хотят сегодня вложить, а послезавтра быстренько получить отдачу.

К счастью, есть обратные примеры. Так, губернатор Мурманской области Марина КОВТУН сама вышла из туризма и очень много сделала для создания областного турпродукта. Пока у нее не дошли руки до этой отрасли, но когда дойдут - там произойдет такой рывок! Она, в отличие от многих, не занимается шапкокидательством и готова вкладывать в туризм длинные деньги. Но таких примеров мало, куда больше - аналогов потемкинских деревень. Побольше бы таких губернаторов.

Татьяна СУШЕНЦОВА, "Дальневосточный капитал".

Теги: восточное кольцо  туризм 


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