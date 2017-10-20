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Дальний Восток стал частью исторического парка "Россия - моя история"
Парк стал частью сети федеральных исторических парков, курируемых Фондом гуманитарных проектов. Инициатором создания столь масштабного проекта является президент России Владимир ПУТИН.
Больше половины музея заняли различные экспозиции на основе современных мультимедийных технологий. Парк представляет собой уникальное место, в котором панорамно можно познакомиться с историей Отечества с древнейших времен до наших дней. Комплекс состоит из двух этажей. На огромной территории представлено 58 тематических залов четырех мультимедийных выставок.
Музей «Россия - моя история» в Якутске станет одним из 25 музейных комплексов, организуемых в рамках федерального проекта в регионах. Проект берет начало с 2013 года. Первый и основной музей работает в Москве в 57-м павильоне ВДНХ. Экспозиция в Якутске будет шестой по счету, открытой в регионах страны. В рамках проекта уже действуют такие музеи в Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе.
Уже в ноябре к проекту присоединится и Сахалинская область. На площади почти 7 тыс. кв. м история России оживет для жителей островного региона благодаря 400 единицам смонтированного мультимедийного оборудования (20 интерактивных столов, 330 проекторов, 20 кинект-систем). Уникальным местом в историческом парке станет единственный в Сахалинской области 12-метровый купольный кинотеатр.
Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2017 год.
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