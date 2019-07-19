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ЮНЕСКО на защите языков коренных народов
Мероприятие посвящено Международному году языков коренных народов и 65-летию членства России в ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба Правительства РС(Я).
Как сообщили в пресс-службе Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия), в профессиональной программе приняло участие более 160 экспертов из 60 стран. В течение четырех дней на 8 рабочих секциях они обсудили вопросы сохранения языкового разнообразия в киберпространстве, уделив отдельное внимание вопросам сохранения многоязычия и циркумполярных языков в России.
Конференция проводится в Якутии в четвертый раз. По итогам предыдущих конференций с участием ведущих мировых экспертов были приняты Ленская резолюция (2008 г.), Якутское воззвание (2011г.) и Якутская декларация о языковом и культурном разнообразии в киберпространстве (2014 г.), которые востребованы специалистами ЮНЕСКО и составляют основу для изучения вопросов по сохранению и развитию национальных языков и культур для всего международного экспертного сообщества.
В рамках конференции республику посетил заместитель Генерального директора ЮНЕСКО г-н Моэз Шакшук. Во время визита г-н Шакшук встретился с Главой Республики Саха (Якутия) Айсеном НИКОЛАЕВЫМ, посетил природный парк «Ленские столбы», занесенный в Список Всемирного наследия в 2012 году как один из ценных геологических памятников планеты, и постановку Театра Олонхо (прим. ДК. - героический эпос Олонхо в 2005 году был признан ЮНЕСКО «Шедевром Человечества» и внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия).
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