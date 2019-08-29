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Вторник| 24 Сентября, 13:40 |
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Лучше один раз увидеть!
В рамках фестиваля «Дни якутского кино» было показано четыре художественных фильма единственного крупного кинопроизводителя Дальнего Востока - кинокомпании «Сахафильм»: «Надо мною солнце не садится», «Детство, которое мы не знали…», «Царь - птица», «Проклятый Хомус».
Факт почти невероятный, но сегодня Республика Саха (Якутия) стала одним из лидеров в России по производству отечественного кино. Как рассказал «Дальневосточному капиталу» Алексей РОМАНОВ, председатель союза кинематографистов, режиссер, художественный руководитель кинокомпании «Сахафильм», стоявший у истоков этой телекомпании, в республике ежегодно снимается порядка 10 кинокартин всех жанров.
Успех якутского кинематографа в стране и за ее пределами уже окрестили «феноменом якутского кино» и «якутским кинобумом». Фильмы один за другим берут призы российский и международных фестивалей. Владивостокскому зрителю тоже были представлены ленты, получившие наибольшее количество наград.
- Это кино очень высокого уровня. Я все дни, пока шел фестиваль, торопилась в Уссури и очень рада, что довелось увидеть такое разное и такое профессиональное кино, о котором раньше только слышала, - делится своими впечатлениями Людмила ПЛАХОВА. - Очень трогательный и философский фильм «Надо мною солнце не садится». Я видела, что половина зала плакала, вместе с героями проживая сюжет. Это очень профессионально. Если еще раз появится возможность посмотреть фильмы якутских кинематографистов, обязательно пойдем.
- В представленных Якутией фильмах подкупает то, что сложные моральные темы совсем не несут в себе назидательности и пафоса, - комментирует увиденное Сергей МИТРОФАНОВ. - Как-то все естественно, как в жизни, а цепляет, заставляет копаться в себе, делать необходимую внутреннюю работу.
Рассуждаем об этом с Алексеем Романовым.
- Мы снимаем на своем материале и при этом стараемся затрагивать общечеловеческие темы, ценности, которые будут близки зрителю в любом уголке мира. Поэтому, я думаю, нас сегодня отбирают для конкурса организаторы зарубежных и российских кинофестивалей.
Фильмы так принимаются зрителем, потому что органично отражают менталитет людей, живущих на севере - якутов, русских, эвенов - любой, кто хоть сколько-нибудь прожил в этих суровых условиях, знает, что здесь невозможно не быть человеком, и правильные человеческие поступки не воспринимаются как что-то странное.
Может быть, зритель не чувствует нравоучений потому, что наши актеры, по большому счету, не играют, а проживают естественную для них жизнь, они должны так поступать… Более трети участвующих в съемках - это люди практически с улицы, подошедшие по типажу. Для режиссера важно, прежде всего, именно это умение проживать роль.
Наши фильмы пока не идут в широком прокате, только, в основном, в самой Якутии, и нам было интересно - примет ли нас дальневосточный зритель? Поймет ли смысл, содержание, наше мировоззрение? И мы очень тронуты тем, что приморцы приняли так близко к сердцу нашу человечность. К нам подходили, благодарили, говорили о том, что в каком-то эпизоде даже расплакались… Мы окрылены, получили столько хороших эмоций. Это нас подвигает к тому, чтобы мы снимали еще больше.
Продюсер кинокомпании «Сахафильм» Сардана САВВИНА признается, что первая проба оказалась удачной, и есть планы и определенные договоренности с городскими властями о продолжении организации подобных показов. Эту идею активно поддерживает руководитель дальневосточного представительства Республика Саха(Якутии) Георгий НИКОНОВ.
- Мы и задумали этот фестиваль, чтобы приморский зритель и гости столицы Дальнего Востока смогли увидеть огромный креативный пласт якутской культуры, оценить по достоинству всю проделанную работу и перспективы киноиндустрии Якутии. И, судя по отзывам, реакции, посещаемости залов, проект состоялся, он успешен, мы намерены его продвигать и дальше, - подводит итог председатель правительства РС(Я) Владимир СОЛОДОВ.
Лариса ЛАРИНА
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