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Среда| 28 Августа, 18:15 |
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Будем смотреть кино!!!
Об успехах якутского кино многие наслышаны. Более того, многочисленные победы фильмов, снятых в республике, где режиссеры и актеры – местные жители, возбуждают желание посмотреть хотя бы самые именитые из них. Такая возможность будет предоставлена участникам пятого Восточного экономического форума, гостям Владивостока, которых в бархатный сезон особенно много.
Государственная национальная кинокомпания «Сахафильм» представит Дни якутского кино, в чью программу вошли новинки кинокомпании, участники и победители множества международных кинофестивалей: обладатель Гран-При 40-го Московского МКФ картина «Тойон кыыл» (Царь-птица) режиссера Эдуарда Новикова, обладатель Приза зрителских симпатий 41-го Московского МКФ картина «Мин үрдүбэр күн хаһан да киирбэт» (Надо мною солнце не садится) режиссера Любови Борисовой, обладатель Гран-При кинофестиваля «Амурская осень» картина «Сааскы кэм» (Детство, которое мы не знали) режиссера Алексея Романова и картина молодого режиссера Петра Стручкова «Күлүк хомус» (Проклятый хомус), обладатель приза за Лучший фильм на кинофестивале дебютов «Дух огня».
Сегодня якутское кино бурно развивается. Ежегодно снимается около 10 полнометражных фильмов, большинство из которых производится независимыми киностудиями. Специалисты называют это якутским кинобумом и внимательно следят за развитием феномена под названием «якутское кино». Кстати, волну интереса к национальному кинематографу очень чутко уловили и республиканские власти, которые сегодня делают определенную ставку на развитие креативной экономики. Кино, в которое из бюджета вкладываются очень небольшие деньги, оказывается весьма эффективным объектом инвестирования. Пока материальные дивиденды от него невелики, но набирающие популярность якутские фильмы уже вносят большой вклад в продвижение имиджа республики как территории, где тщательно оберегают национальные традиции и культуру и делают ставку на творческий потенциал самих жителей республики.
«Костер» виден издалека
Последние годы принесли якутскому кино немало значимых побед, и, что очень важно, расширили круг зрителей до «всего земного шара». Один из самых успешных на сегодняшний день фестивальных фильмов – «Костер на снегу» – помимо регионов России, посмотрели в Южной Корее, Австралии, Новой Зеландии, Германии, Финляндии, Норвегии, Литве, Казахстане, Канаде и ряде других стран. Интерес к творчеству якутских кинематографистов растет. В результате активной работы продюсера ГНК «Сахафильм» Сарданы Саввиной, продвигающей якутское кино вне республики, состоялось несколько значимых проектов в истории регионального кино. Так, в феврале 2017 г. на одном из старейших в Европе и в мире Берлинском кинофестивале впервые были показаны сразу три якутские картины: «24 снега», «Бог Дьесегей», «Мальчик и озеро». А в октябре этого же года в рамках Пусанского международного кинофестиваля, крупнейшего и значимого в Азии кинофорума, состоялась специальная программа «Саха кино: мир магической природы и мифов», где было представлено 12 картин – 7 полнометражных и 5 короткометражных, и была презентовала книга «Sakhacinema: World of Magical Nature and Myths» на английском и корейском языках.
Фильмы «Заблудившиеся», «Феррум», «Его дочь», «Озеро Сайсары» («Мой убийца»), «Кэрэл», «Сааскы кэм» (Детство, которого мы не знали), историческая масштабная драма Андрея Борисова «Тайна Чингисхана», многие другие авторские работы якутских кинематографистов вышли далеко за пределы республики и нашли своего зрителя.
2018 – 2019 годы стал поистине триумфальными в истории якутского кино в связи с успехами фильма «Тойон кыыл» («Царь-птица») режиссера Эдуарда Новикова, производства ГНК «Сахафильм». Мировая премьера картины состоялась на юбилейном 40-м Московском международном кинофестивале, где она завоевала Гран-При «Золотой Святой Георгий» за Лучший фильм и престижный приз международной ассоциации критиков FIPRESCI. Далее фильм собрал целый букет международных наград, приняв участие в кинофестивалях в Канаде, Индии, США, Польше, Германии, Австралии, Казахстане, Финляндии и в российских кинофорумах. Также, в этом году вторая картина производства ГНК «Сахафильм» «Надо мною солнце не садится» режиссера Любови Борисовой начала триумфальное шествие по кинофестивалям мира. Мировая премьера картины состоялась на 41-м Московском международном кинофестивале, где получила второй по значимости приз – Приз зрительских симпатий, а также приз азиатского жюри – NETPAC. В июне команда фильма вернулась с 22-го Шанхайского МКФ с двумя призами за Лучший фильм по версии СМИ и Призом зрительских симпатий конкурсной программы «Belt and Road Film Week».
Феномен якутского кино
Развитие кинематографа в Якутии специалисты расценивают как феномен. Он развивается особняком, вне сложившейся системы российской киноиндустрии. Российское кино на сегодняшний день существует, в основном, за счет государственного финансирования, тогда как якутское снимается за счет республиканских и, чаще, привлеченных спонсорских средств.
- Парадокс заключается в том, что, несмотря на малый бюджет, ограниченный прокат (главным образом в пределах региона) и нехватку кадров, якутские фильмы пользуются популярностью среди местных зрителей и иногда даже превосходят по кассовым сборам голливудские фильмы. Поэтому специалисты называют это феноменом и пытаются разгадать модель успеха якутского кино, – рассказывает Сардана Саввина.
Интересно, что снимать художественные фильмы в Якутии начали на рубеже нынешнего тысячелетия, когда в бывших союзных республиках одна за другой закрывались киностудии. Толчком в развитии национального кино в республике стало создание кинокомпании «Сахафильм» (создана Указом Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. НИКОЛАЕВа 23 июня 1992 года).
За этот период кинокомпания создала более 130 фильмов разных жанров и направлений: художественных, экранизаций литературной классики, этнографических, документальных, художественно-публицистических, научно-популярных и заказных фильмов, заняла ведущие позиции по кинопроизводству на Дальнем Востоке, вошла в пятерку самых кинопроизводящих компаний Российской Федерации.
- О феномене якутского кино заговорили на самых престижных киноплощадках, авторитетные федеральные и международные СМИ и известные кинокритики посвятили развития кино в Якутии десятки материалов. Сегодня «Сахафильм» – один из брендов респуб- лики – со своей самобытной историей, стилистикой и спецификой национального типа кино, имеющий потенциал и предпосылки для формирования якутской киноиндустрии, – делится руководитель АУ РС(Я) ГНК «Сахафильм» Дмитрий ШАДРИН.
В интересах республики
Какое-то время инициатива создания якутского кино была за региональной властью, которая выступала заказчиком и финансировала производство фильмов. Развитие индустрии кинопроката в республике позволило фильмам, снятым с мизерными бюджетами, окупаться. Это дало толчок к появлению небольших независимых студий, нацеленных на коммерческий успех фильмов.
В якутском кино работает от силы около ста человек. Но это – настоящие энтузиасты, среди которых есть как профессионалы, так и любители. В начале нулевых одним из драйверов якутского кино выступило творческое объединение «ДетСАТ» (Дети Саха Академического Театра. – Прим. «ДК»), которое образовали молодые актеры, окончившие Щепкинское училище в Москве. Они вывели на экраны якутских кинотеатров многосерийные фильмы, героями которых стали сами жители республики.
Целенаправленная культурная политика, проводимая в Якутии, подпитывается активным зрительским интересом к фильмам на родном языке.
Технические возможности якутских кинематографистов расширяются благодаря финансовой поддержке Главы и Правительства республики, которая направлена на укрепление материальной базы национальной кинокомпании «Сахафильм». Здесь сегодня есть современное, отвечающее всем техническим требованиям, киносъемочное оборудование, которое могут арендовать, в том числе, и негосударственные студии.
В Год кино (2016 г.) в республике был принят целый ряд важных нормативно-правовых актов, позволяющих развиваться национальному кино. Были заложены традиции ежегодного Якутского международного кинофестиваля. Поддержка киноиндустрии в республике не является разовым жестом: в бюджете запланированы ежегодные гранты на эти цели, начиная с 2020 г. Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, так же как и его земляки, выступает активным поклонником республиканских кинематографистов.
Якутяне приглашают в кино. Не откажем себе в этом удовольствии!
Лариса ЛАРИНА
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