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"Дети Азии" взяли курс на Монголию
В соревнованиях, которые прошли в шестой раз под патронатом Международного олимпийского комитета (МОК) и ЮНЕСКО, приняли участие около 3 тысяч делегатов из 38 стран, среди которых спортсмены Азербайджана, Бангладеш, Бахрейна, Бутана, Вьетнама, Гонконга, Ирака, Ирана, Йемена, Казахстана, Камбоджи, Китая, Республики Корея, Кувейта, Кыргызстана, Лаоса, Мальдив, Монголии, Непала, Пакистана, Палестины, Туркменистана, Сингапура, Сирии, Таджикистана, Филиппин, Шри-Ланки, Афганистана, Брунея, Индии, Индонезии, Катара, Макао, Саудовской Аравии, Узбекистана, Японии и Древней Олимпии, .
Россия была представлена спортсменами из Москвы, Уфы, Казани, в играх приняли участие представители трех федеральных округов (Уральского, Сибирского и Дальневосточного), а также двух сборных команд Республики Саха (Якутия).
Всего за 11 дней соревнований разыгран 321 комплект медалей в 22 видах спорта: баскетбол, бокс, волейбол, вольная борьба, дзюдо, кураш, легкая атлетика, мас-рестлинг, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, самбо, стрельба из лука, стендовая стрельба, тхэквондо, художественная гимнастика, футбол, шахматы, шашки, якутские национальные прыжки, хапсагай.
Победу в общекомандном зачете одержала сборная Сибирского федерального округа, завоевав 114 медалей. Ей уступила Якутия с 97 медалями. На третьем месте команда Казахстана с 89 медалями.
Якутия передала эстафету Монголии - теперь игры будут проводиться не только в Якутии, но и в других странах Азии. Следующие соревнования состоятся в Улан-Баторе в 2020 году.
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