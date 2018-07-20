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Понедельник| 23 Июля, 15:51 |
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Владивосток: Второе рождение острова Русского
Еще несколько лет назад остров Русский, общей площадью чуть менее 100 кв. километров, был малоудобной для жизни территорией Владивостока. Его жители работали здесь же в воинских частях или в городе, с которым остров связывала паромная переправа, нередко останавливавшаяся из-за непогоды. Многие из них мечтали о переезде на «материк», и при любом удобном случае уезжали.
Кстати, в 1908 году численность жителей Русского вместе со строителями, которые здесь работали тогда на сооружении объектов Владивостокской крепости, достигала 25 тыс. человек, а в 2010 году, то есть более чем через 100 лет, всего около 5 300.
Несколько лет назад тенденцию сокращения численности островитян переломило строительство объектов саммита АТЭС 2012 года - нового комплекса Дальневосточного федерального университета - плюс сооружение новых дорог и мостов, год назад соединивших полуостров Саперный о. Русского и материковый полуостров Назимова. Теперь островитянин на автомобиле может добраться до центра города всего за 7-10 минут.
Сейчас население острова быстро растет за счет студентов и преподавателей ДВФУ, которые селятся в жилых корпусах нового кампуса.
В ближайшее время к строительству малоэтажного микрорайона при помощи федерального Фонда содействия жилищному строительству на площади 70 га приступит ЖСК «Остров», в который вошли работники ДВФУ и институтов ДВО РАН. До конца года Фонд предполагает провести аукцион на застройку еще одной небольшой, 7,2 га, но очень интересной территории - в основании полуострова между окончанием длинной бухты Новик и открытым морем. Но все это - преддверие нового большого строительства на острове, которое должно развернуться в ближайшие годы и завершиться появлением здесь университетского города со стотысячным населением.
А пока намерения государства относительно этого строительства определены приказом Минрегиона России №88 от 20 марта 2013 года «Об утверждении проекта планировки территории полуострова Саперный острова Русский Владивостокского городского округа Приморского края». Им для ближайшей к Владивостоку части острова определен детальный план развития вплоть до 2025 года.
В целом проект планировки полуострова затрагивает судьбу 2 726,66 га. Функционально его территория поделена на ряд зон: более 21% придется на общественно-деловую, около 13% - на жилую, около 43,2% - на рекреационную, более 13,4% - на зону автомобильного транспорта, менее 0,6% придется на объекты воздушного транспорта и чуть больше - на зону морского транспорта. Более 8% займет производственная зона. Совсем немного места придется на инженерные коммуникации.
Развитие рекреации должно помочь сохранить уникальные природные и исторические объекты Саперного, сделать ее наиболее приближенной к городу зоной массового отдыха.
Этим проектом уже через 11,5 лет планируется довести численность постоянного населения полуострова до 100,1 тыс. человек. Еще 22,5 тыс. составят временно проживающие здесь люди без учета строителей.
Расклад по постоянному населению сделан такой: 85,9 тыс., или 85,4%, будут приходиться на работников и учащихся ДВФУ, в т. ч. 46,1 тыс. - студенты, еще 4,1 тыс. - на работников ДВО РАН и их семьи. Только 10% будут составлять те категории, которые найдут здесь какую-то иную занятость.
Пожалуй, немало прежде уехавших отсюда еще не раз горько пожалеют, что не дождались здесь своего светлого будущего.
Общий объем жилого фонда на Саперном под будущее 100-тысячное население должен быть доведен до 2,3 млн кв. метров. При этом «общежитская» обеспеченность «квадратами» студентов в среднем должна быть лишь в два раза ниже, чем работников ДВФУ, ДВО РАН, технопарка, стажеров и обслуживающего персонала, которые будут жить в своих домах и квартирах. При средней по полуострову обеспеченности «квадратами» по 22,9 кв. метров на человека, на среднего студента в комплексах временного проживания должно будет приходиться по 15 кв. метров. Особенно просторно жить будет тем, кому посчастливится справить новоселье в малоэтажном бизнес-классе, где на каждого будет приходиться около 40 кв. метров.
В будущем плотность населения на полуострове Саперном по разным жилым зонам составит от 160 до 360 человек на гектар. Под среднеэтажную жилую застройку пойдет около 179 га, под малоэтажную - 109 га и под многоэтажную - около 64,3 га.
А нежилой фонд территории полуострова к тому же времени решено довести до 1 537,2 тыс. кв. метров. Из них 1 207 тыс. должно прийтись на учебные корпуса ДВФУ, 54 тыс. - на здания ДВО РАН и 276 тыс. - на объекты коммунальной и социальной инфраструктур.
Для того, чтобы жилые и нежилые здания и сооружения нормально функционировали, и вообще для создания комфортной среды здесь будут построены современные сети транспортного и инженерно-технического обеспечения. К 2025 году объекты водоснабжения Саперного должны достичь мощности 48,5 тыс. куб. метров в сутки и общая протяженность трубопроводов среднего и большого диаметра составит 38,2 километра. На очистные сооружения острова ежесуточно будет подаваться около 36,1 тыс. куб. метров стоков.
Инфраструктура Саперного будет иметь 20 км магистральных улиц с регулируемым движением, 16 км - регионального значения и 39 км - местного, 15 тыс. автостояночных мест, две вертолетные площадки. Вдоль моря предусмотрена отсыпка 15 га пониженных участков территории и сооружение 2,6 км морских берегоукрепительных сооружений.
В первую очередь на острове будет начато строительство объектов второй очереди ДВФУ. В частности, планируется построить главный административный корпус, учебно-методический центр, библиотеку на 1,5 млн томов, учебные корпуса блока специальностей техники и технологий, блоки специальностей сервиса и социальной педагогики, гуманитарный корпус Центра международного образования, блок Школы права, здания для довузовского и дополнительного профессионального образования, для подготовки кадров высшей квалификации и дистанционных форм обучения.
В зоне научно-исследовательских учреждений и УПК вуза должны появиться инновационно-технологический центр НИИ «Мировой океан», инженерный центр, инновационно-технологический центр НИИ нанотехнологии и наноинженерии, центр общественно-политических технологий в АТР и НИИ развития востоковедения, центр русского языка и российской культуры в АТР, бизнес-инкубатор, центр технической поддержки, испытательный полигон глубоководной робототехники, учебно-научная биологическая база, гидрометеорологическая обсерватория, ботсад, причал-стоянка для научно-исследовательского флота на 4 судна.
Во вторую очередь входят новые мощности сетевых и дорожных объектов, музейный комплекс ДВФУ, филиалы Политехнического и Государственного Русского музеев, административно-общественный блок Школы искусства, культуры и спорта, лабораторные корпуса Инженерной школы и Школы естественных наук, химический склад, здание для размещения циклотрона, большие комплексы для спорта и отдыха.
В составе «научного парка» предложено построить центр экологического мониторинга морских акваторий, институты ДВО РАН - геофизики и геохимии, прикладной химии, прикладной математики, медицинских технологий, морскую биологическую станцию по изучению и тренировке морских животных, технопарк и парк дальневосточной природы.
Помимо этого на Саперном должны появиться здание суда, летний театр на 500 мест, торгово-развлекательный комплекс, деловой квартал, общественный центр южного планировочного района, дворец спорта, открытые спортивные сооружения, в т. ч. футбольное поле и водный стадион с трибунами на 500 мест, причал-стоянка для маломерных судов, яхт-клуб, производственные мастерские, центр бытового обслуживания, предприятия общественного питания и издательско-полиграфический комбинат.
Полуостров Саперный сегодня уже и по архитектуре, и по составу жителей начинает сильно отличаться от остального Владивостока. Возможно, что его признание в качестве отдельного города не за горами. Сегодня в эту территорию уже заложен хороший потенциал инновационного саморазвития, притом что она постоянно остается под особым покровительством первых лиц государства.
Как один из элементов будущего развития о. Русского можно рассматривать и строительство ВКАД - Владивостокской кольцевой автомобильной дороги. Ее идея родилась одновременно с заказанным администрацией города проектом автомагистрали вдоль Амурского залива - от низководного моста на ст. Седанки до Токаревской кошки, откуда по генплану города на остров предполагается перебросить еще один мост. И тогда «кольцевая» с учетом новой дорожной сети о. Русского будет практически готова.
С завершением большого строительства на полуострове Саперном рано будет ставить «точку», потому что остальная территория острова Русского - это еще две его трети. В отношении нее сегодня тоже вынашиваются интересные планы развития - строительства особой международной экономической рекреационно-туристической зоны.
Виктор КУДИНОВ, "Дальневосточный капитал", N9, сентябрь 2013 г.
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