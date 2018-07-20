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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 15 Августа, 09:27 |
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Амурской области потребуются тысячи рабочих рук
Об этом на встрече с главой региона Олегом КОЖЕМЯКО заявил генеральный директор компании «СИБУР Холдинг» Дмитрий КОНОВ. Строительство комплекса рассматривается как один из сопутствующих проектов газотранспортной системы «Сила Сибири», которая в рамках государственной Восточной газовой программы пройдет по региону.
Для выделения из газа ценных компонентов, в частности гелия и этана, в Амурской области обсуждается возможность строительства газоперерабатывающего комплекса. Партнер газового концерна «СИБУР» рассматривает возможность создания газохимического комплекса для получения мономеров и последующего производства полимеров.
«Строительство газоперерабатывающего и газохимического заводов, безусловно, окажет серьезное влияние на экономику Амурской области, на занятость жителей. На этапе строительства будет задействован большой потенциал трудового ресурса, строительного, промышленного», - высказался Олег Кожемяко.
Как отметил Дмитрий Конов, строительство комплекса не только обеспечит амурчан рабочими местами. В рамках реализации проекта появится новый жилой комплекс. Отдельные мероприятия запланированы по направлениям: спорт, развлечения, транспорт, питание.
Глава региона предложил подготовить соглашение о подготовке кадров, задействованных на производстве. Это повлечет ориентацию региональных профтехучилищ на выпуск специалистов, необходимых при строительстве завода, а в высшей школе - обучение с возможностью доучиваться по специализации в отраслевых западных вузах страны с последующим трудоустройством на газохимическом комплексе.
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