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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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09 Сентября 2011, 21:45 | Часовой пояс
Дальневосточные дороги пошли на сближение
Началась реконструкция 60-километрового соединительного участка Транссиба с Транскорейской железной дорогой – Хасан (РФ) – Туманган – Раджин (КНДР).
Соглашение РФ, Северной и Южной Кореи о восстановлении Транскорейской магистрали с реконструкцией российско-северокорейского соединительного участка Хасан – Раджин подписано в марте 2006-го. В порту Раджин к 2013-2014 годам будет построен крупный контейнерный терминал, который будет эксплуатироваться российско-северокорейской компанией на условиях концессии.
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