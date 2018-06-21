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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 20:09 |
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ITOCHU Corporation заинтересовалась Дальневосточным регионом
Компания ITOCHU Corporation обладает полной информацией о благоприятных условиях для реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке: создании территорий опережающего развития, предоставлении налоговых льгот инвесторам, существенном упрощении административных процедур, связанных с реализацией инвестиционных проектов, всесторонней поддержке инвесторов на всех этапах реализации проекта.
Также ITOCHU Corporation рассчитывает на то, что получит максимально привлекательные условия инвестирования территорий опережающего развития, поэтому выражает заинтересованность и готовность рассмотреть инвестирование в какую-либо ТОР при условии предоставления конкурентоспособных условий.
Подписание документа свидетельствует, что ITOCHU Corporation будет готова обсуждать конкретные предложения Минвостокразвития по вопросам реализации торговых и инвестиционных проектов на российском Дальнем Востоке.
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