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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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25 Ноября 2013, 18:24 | Часовой пояс
Визовый режим между Россией и Японией упростился
Межправительственное соглашение об упрощении визового режима между Россией и Японией вступило в силу 30 октября. В первую очередь новые изменения распространяются на предпринимателей, представителей науки и образования, деятелей культуры, участников обменов, СМИ и супругов в смешанных браках.
Принципиально новым положением стала возможность получения рядом категорий граждан обеих стран многократных виз сроком на три года. Эта мера распространяется на работников представительств и компаний РФ, ведущих свою деятельность в Японии, представителей СМИ, осуществляющих свою деятельность в Японии, а также на супругов в смешанных браках, уже получивших однократную визу сроком до 90 дней.
Кроме того, соглашение разрешает безвизовое пребывание для граждан обеих стран в течение 72 часов в случае чрезвычайной ситуации.
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