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КНДР выдала дальневосточникам долгосрочные многократные визы
Напомним, договоренность о начале выдачи гражданам России долгосрочных и многократных виз была достигнута министром по развитию Дальнего Востока Александром ГАЛУШКОЙ и Министром внешнеэкономической деятельности КНДР ЛИ Ре Нам в ходе 6-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и КНДР, которое состоялось в июне этого года во Владивостоке.
Окончательно все вопросы о выдаче многократных и долгосрочных виз были решены на августовской встрече министра РФ по развитию Дальнего Востока с Послом КНДР в России КИМ Ен Дже.
Александр Галушка подчеркнул, для России важна реализация уже достигнутых между двумя странами договоренностей, а именно: переход на расчеты в рублях; выдача долгосрочных виз российским гражданам, работающим в компаниях-инвесторах; предоставление российским инвесторам полноценного доступа к мобильной связи и внутреннему интернету на территории КНДР.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2014 год.
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