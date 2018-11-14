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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Соджиц Корпорэйшн" готова принять участие в проектах на Дальнем Востоке
На встрече обсуждались сельскохозяйственный проект в Приморье и модернизация «Хабаровского аэропорта», сообщет пресс-служба полпреда.
Компания «Соджиц Корпорейшн» намерена выступить в качестве финансового, технологического и торгового партнера российской компании «МКР Капитал» по строительству комплекса выращивания риса и масличных культур (соевые бобы, рапс) в Приморском крае. Реализация проекта позволит ввести в эксплуатацию до 30 тысяч га неиспользуемых земель, выведенных из рисового оборота. За счет применения японской технологии можно увеличить урожайность риса в Приморском крае в 2 раза (с 30 до 60 ц с 1 га). Ежегодный объем производства комплекса составит около 50 тыс. т продукции. Инвесторы полагают, что продукция будет обладать высоким качеством, которое позволит выйти на международные рынки, в том числе КНР и страны АСЕАН. Объем инвестиций на первом этапе - 6 млрд рублей.
Сейчас проект находится на стадии подготовки технико-экономического обоснования. Заключены предварительные договоры на приобретение земель, проведена оценка качества рисовых земель при участии приморского научно-исследовательского института.
Для поддержки проекта может быть предоставлен преференциальный режим территории опережающего развития. Японский инвестор попросил оказать содействие в вопросе расширения приморской ТОР «Михайловский».
Предметные переговоры касались и развития Хабаровского аэропорта. В настоящее время здесь ведется строительство нового пассажирского терминала внутренних линий. Стоимость проекта составляет около 5 млрд рублей. Основным источником финансирования являются льготные займы, предоставленные Фондом развития Дальнего Востока (2 млрд руб.), Внешэкономбанком (1,9 млрд руб.). В настоящее время на объекте выполняются строительные работы генеральным подрядчиком «Лимак-Марашстрой» (Limak-Marashstroy) в соответствии с планом-графиком. Строительство нового пассажирского терминала внутренних воздушных линий аэропорта завершится в конце 3 квартала 2019 года. Как отметил генеральный директор ФРДВ Алексей ЧЕКУНКОВ, поддержка ФРДВ и Внешэкономбанка позволила приступить к первому этапу реконструкции аэропорта и привлекла внимание зарубежных инвесторов к проекту комплексной модернизации крупнейшего дальневосточного авиаузла.
Как отметил Масаеши Фудзимото, Япония высоко оценивает значение этого аэропорта для региона, а участие японских компаний в проекте его развития может положительно повлиять на увеличение пассажиропотока между Хабаровском и городами Японии. Мы готовимся подписать контракт с «Хабаровским аэропортом» по поводу нашего дальнейшего участия в проекте до конца этого года», - пояснил управляющий директор отдела аэрокосмических и транспортных проектов корпорации Коити Ямагути. Он отметил, что сейчас ведутся переговоры, «в том числе по нашему участию [в проекте] и тому, в какой именно форме это будет».
Досье "Дальневосточного капитала": «Соджиц Корпорейшн» является одной из ведущих торговых корпораций Японии со штаб-квартирой в г. Токио. Основными сферами деятельности компании являются: автомобилестроение, энергетика, добыча полезных ископаемых, химическая промышленность, сельское хозяйство, производство продуктов питания, лесная промышленность, индустриальные парки, импорт и экспорт товаров. «Соджиц Корпорейшн» имеет представительства более чем в 60 странах, в том числе в России. В компании работает около 17 тысяч сотрудников.
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