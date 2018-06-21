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10 Января 2012, 20:43 | Часовой пояс

Чукотская «Берингия» соединит материки

Проект национального парка «Берингия», который станет российской частью будущей российско-американской природоохранной территории на Чукотке и Аляске, получил одобрение государственной экологической экспертизы в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования РФ.

Ожидается, что парк обшей площадью около 1,8 млн га будет создан распоряжением Правительства РФ в течение ближайших двух-трех месяцев.

Изначально договоренность о создании международного парка на территории Чукотки и Аляски с российским и американским сегментами была достигнута президентами СССР и США еще в 1990 году. Намерения сторон диктовались стремлением сохранить уникальный природно-культурный комплекс, расположенный на стыке двух материки обладающий беспрецедентным для Арктики биоразнобразием. По оценкам ученых, флору территории представляет более 1 тыс. видов различных растений, а фауна характеризуется наличием значительных лежбищ морских млекопитающих, крупных стад диких оленей, больших птичьих базаров и т. д. Работа по созданию парка с разной степенью интенсивности шла на протяжении двадцати лет, но особенно активно проводилась в последние годы.

На Чукотке в ходе подготовки к основанию национального парка «Берингия» был выполнен значительный объем работ. Правительством Чукотского АО проведена корректировка границ кластерных участков будущей природоохранной зоны, получены и оформлены необходимые согласования от федеральных органов власти и органов местного самоуправления. В сентябре 2010 года в Иультинском, Провиденском и Чукотском районах прошли общественные слушания, в ходе которых представленное Министерством природных ресурсов России эколого-экономическое обоснование создания парка получило поддержку населения.

В соответствии с эколого-экономическим обоснованием территория национального парка «Берингия» будет располагаться на отдельных участках, разделенных неохраняемыми землями. В общей сложности на Чукотке планируется выделить пять кластеров, представляющих особую ценность с экологической и культурной точки зрения, – Колючинский, Провиденский, Чегитунский, Мечигменский и Дежневский. В пределах этих участков в свою очередь выделены функциональные зоны с дифференцированным режимом охраны.

«Дальневосточный капитал».

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