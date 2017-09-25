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Четверг| 12 Октября, 06:07 |
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В Певеке началась постройка комплекса под ПАТЭС
Плавучая атомная электростанция задумывалась для того, чтобы в труднодоступных районах России, а это значительная часть Чукотки, энергоснабжение обеспечивалось независимо от транспортной инфраструктуры, логистических путей и ценообразования на доставку топлива. В традиционной энергетике до 40% затрат на выработку электроэнергии связано со стоимостью топлива и затратами на его доставку. С учетом транспортной доступности и логистики стоимость топлива повышается иногда в несколько раз. Ядерное топливо имеет небольшие размеры, вес, фиксированную стоимость - один раз при изготовлении.
Как рассказал глава дирекции по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций филиала АО «Концерн «Росэнергоатом» Виталий ТРУТНЕВ, «ПАТЭС обеспечит безопасную стоянку энергоблока, приемку с него энергомоста в месте, где будут проходить электрические связи и выдача тепловой энергии на берег. Дальше электричество будет поступать в энергосистему, а тепло - в тепловую сеть Певека. Работы идут в соответствии с планом и будут завершены во второй половине 2019 года».
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