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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Сентября 2020, 15:17 | Часовой пояс
На Чукотке проложат первые в регионе оптоволоконные сети
Правительство Чукотского автономного округа заключило соглашение с ПАО "Ростелеком", в рамках которого компания проложит первые в регионе оптоволоконные сети для высокоскоростного интернета, сообщается на официальном сайте округа.
Компания намерена построить волоконно-оптические сети связи для домохозяйств, социально значимых учреждений, организаций и органов государственной власти в Анадыре и Угольных Копях по факту строительства подводной линии связи.
Как уточнили в правительстве, после ввода сетей в эксплуатацию снизится спутниковая нагрузка на обслуживание мобильного интернета, что улучшит качество мобильной связи во всем округе.
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