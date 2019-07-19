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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Чукотке прописались крупные проекты
Об этом стало известно по итогам рабочей поездки в этот регион полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, сообщает пресс-служба полпреда.
Речь идет о проекте освоения Баимской рудной зоны, которая является одной из крупнейших в мире медно-порфировых минерализаций с ресурсным потенциалом 23 млн т меди и 2 тыс. т золота и включает в себя 13 месторождений. Для ее освоения планируется создать горнопромышленный кластер на принципах государственно-частного партнерства.
Новый ГОК руководство ООО «ГДК «Баимская» планирует запустить к 2026 году, а в 2028 году он должен выйти на проектную мощность. Проект реализуется в стратегическом партнерстве с профильной меднодобывающей компанией KAZ Minerals. Соглашение об этом было заключено на полях четвертого Восточного экономического форума в сентябре 2018 года.
Соглашения с инвесторами об осуществлении деятельности в ТОР «Чукотка» заключены с ЗАО «Базовые Металлы» и ООО «Клен». Предполагаемый объем инвестиций, которые компания «Базовые Металлы» планирует направить на строительство ГОКа на месторождении Кекура оценивается в 18,4 млрд рублей. Компания «Клен» намерена освоить одноименное месторождение золота и серебра. В 2023 году будет построено горно-перерабатывающее производство. На полную мощность предприятие выйдет до конца 2024 года. Планируемый объем инвестиций - 7,5 млрд рублей.
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"517, 4 млрд рублей государственных и частных инвестиций получит Чукотский автономный округОб этом стало известно по итогам рабочей поездки в этот регион полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, сообщает пресс-служба полпреда"©Разве об этом стало известно не осенью прошлого года на ВЭФе, когда было подписано соглашение по Баимке?
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