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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Tigers Realm Coal Limited начнет добычу угля в 2016 году
Как отметил губернатор Чукотского АО Роман КОПИН, начало добычи угля станет знаменательной датой для всего региона в целом, так как даст толчок к развитию всем отраслям экономики.
- К 2028 году компания Tigers Realm Coal Limited планирует выйти на объемы в 10-12 млн тонн в год высококачественного угольного концентрата, который по качеству будет одним из лучших на рынке. За это время мы ожидаем рост многих показателей, повышение уровня занятости населения, развитие малого и среднего предпринимательства, субъекты которого будут в том числе предоставлять услуги крупным потребителям. В результате реализации данного комплекса мероприятий планируются значительное повышение доходов региона и жителей в частности, а также выход Чукотки на полную бюджетную самообеспеченность, - поделился Роман Копин.
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