|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 04 Декабря, 17:44 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Мост в ЕАО уже привязывается к местности
По словам генерального директора ООО «Рубикон» Сергея ЛАВРИКОВА, на нынешнем этапе готовятся материалы в Министерство регионального развития РФ для получение разрешения на начало строительства мостового перехода. Состоялось совещание у президента ОАО «РЖД» Владимира ЯКУНИНА с участием руководителя группы компаний «Петропавловск» Павла МАСЛОВСКОГО. На совещании заявлено о том, что РЖД приняло решение непосредственно участвовать в реализации данного соглашения и предлагает для этого создать совместную рабочую группу и определить механизм участия РЖД в реализации этого проекта.
Проектирование и строительство железнодорожного пункта пропуска в селе Нижнеленинском включено в федеральную целевую программу «Государственная граница РФ» на 2013-2020 годы. В этом году будет осуществлено его проектирование, на это выделено 35 млн рублей. Начало строительства – 2013 год.
«Дальневосточный капитал».
- На Амуре встретились берега
- Тунцзян - Нижнеленинское: Китай готов
- В Еврейской автономной области ТОР "Амуро-Хинганская" прирастет резидентами
- Трансграничный мост через Амур идет теперь по графику
- В технопромышленном парке "Амур" в поселке Приамурский АЕО заработали новые предприятия
- В Еврейской АО обсудили развитие логистических центров
- Александр ЛЕВИНТАЛЬ, врио губернатора Еврейской автономной области: Амбициозная задача - сделать область одной из наиболее инвестиционно привлекательных
- Александр Левинталь возглавил правительство ЕАО
- В ЕАО Кимкано-Сутарский ГОК притормозили китайские подрядчики
- "Железнодорожная компания Тунцзян" построит мост между странами
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.