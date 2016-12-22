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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В технопромышленном парке "Амур" в поселке Приамурский АЕО заработали новые предприятия
Для работы на производствах потребуется более 80 человек, в том числе российских работников. Об этом китайские инвесторы рассказали губернатору Александру Левинталю, побывавшему на предприятиях в рамках рабочей поездки в Смидовичский район, сообщили журналу "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе губернатора и Правительства ЕАО.
По информации китайской стороны, выпускаемые из дерева и металла изделия будут соответствовать международным стандартам качества. Продукцию планируют поставлять как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай и Японию. После того, как усовершенствуют технологическую линию, предприятие по обработке дерева перейдет на изготовление конечной продукции – собственно ламината. Востребованными на рынке материалов для строительства будут также металлоконструкции, которые начали выпускать на одном из открывшихся предприятий.
Губернатор в ходе общения с руководителями производств отметил деловую активность китайских инвесторов и постоянный поиск новых направлений работы. По словам Александра Левинталя, предприятия имеют перспективу, особенно после выхода экономики из кризиса, улучшения ситуации на рынке и увеличения потребительского спроса. "В целом в технопромышленном парке "Амур" небольшие производства, но мы видим динамику их развития, обеспечивается занятость людей, отчисляются налоги. Работу таких предприятий правительство области намерено поддерживать и далее", - сказал глава региона.
Как известно, на территории муниципального образования технопромышленный парк "Амур" работает уже более 10 лет. В его составе функционирует ряд производств, занимающихся изготовлением строительных материалов, сушкой и переработкой древесины, изготовлением металлоконструкций, пенопласта и сэндвич-панелей, изделий из пластика. За время хозяйственной деятельности на территории парка построено и отремонтировано более 30 тысяч квадратных метров зданий и сооружений. Сегодня на предприятиях работают около 250 человек, в том числе российские работники.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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