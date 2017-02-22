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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Февраля, 05:24 |
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Трансграничный мост через Амур идет теперь по графику
Для контроля за продвижением проекта в области создана рабочая группа, в которую вошли чиновники регионального правительства, главный федеральный инспектор по ЕАО, руководитель управления Росприроднадзора, представители заказчика и генерального подрядчика строительства российской части мостового перехода, сообщается на сайте www.eao.ru.
По информации первого зама генерального директора ООО «Рубикон» Захара ГРУЗНОВА, в настоящее время ООО «Рубикон» располагает достаточными средствами для оплаты подрядчику аванса в размере 30% от общей стоимости контракта, а также дальнейшего финансирования строительства по факту выполнения работ по отдельным конструктивам.
Генеральным подрядчиком строительства выступает АО «УСК Мост», которое создало в Биробиджане обособленное подразделение. В настоящее время на объекте имеется достаточное количество техники и персонала. Всего в районе строительства задействовано около 400 специалистов.
По информации подрядчика, сегодня на строительной площадке первой опоры мостового перехода работы производятся в соответствии с графиком. По второй опоре ведутся испытания буронабивных столбов. Для производства работ по третьей опоре отсыпан полуостровок и ведется установка шпунтового ограждения. Что касается четвертой опоры, там продолжаются буровые работы для погружения свай до проектной отметки.
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