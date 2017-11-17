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Вторник| 21 Ноября, 17:37 |
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Тунцзян - Нижнеленинское: Китай готов
И, как сообщается на портале правительства города Цзямусы, работы в основном завершены. Станция будет находиться на китайской стороне, рядом с нынешней станцией Хаюйдао конечной железнодорожной ветки Харбин - Тунцзян - граница с РФ.
Станция рассчитана на поток грузов до 16,8 млн тонн в год. В дальнейшем здесь планируется переваливать до 21 млн тонн грузов в год. Строительством занималась компания №4 управления по строительству моста корпорации China Railway Construction Corporation Limited (CRCC).
Как сообщается, станция перевалки грузов состоит из путей с «широкой» (российской) колеей в 1520 мм, «узкой» (китайской) колеей в 1435 мм, из путей с совмещенной колеей, а также включает в себя терминал по перевалке грузов между путями. Всего на станции проложено около 40 путей. Рядом со станцией перевалки грузов будет также построен пассажирский терминал.
Китайская часть дороги до моста Тунцзян - Нижнеленинское составляет 31,62 км. Мост соединяет станцию Хаюйдао и село Нижнеленинское Еврейской автономной области РФ. Длина моста составляет 2215 метров. Планируется, что вся инфраструктура будет введена в эксплуатацию в июне 2018 года.
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