|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 30 Апреля, 14:16 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 04, 2019
30.04 |50 000 георгиевских ленточек раздадут клиентам АЗС ННК
25.04 |Сотрудники компании ННК-Нефтепродукт провели весеннюю уборку
24.04 |Губернатор Приморья встретил Ким Чен Ына в столице Дальнего Востока
24.04 |Приз зрительских симпатий фотоконкурса LookAtVladivostok.ART определит интернет-голосование
24.04 |Компания "СиПи Фудз Таиланд" намерена инвестировать в сельское хозяйство Приморья
26 Апреля 2019, 10:30Крабу отрывают клешни 4 апреля Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который меняет один из основополагающих принципов Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". При том, что этот законопроект, который возвращает на "подмостки" рыбного бизнеса крабовые аукционы, вызывает неоднозначную реакцию в рыбацком сообществе.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
29 Апреля 2019, 10:00 | Часовой пояс |
Россия и Китай сошлись на мосту
Россия завершила работы по возведению своей части российско-китайского железнодорожного моста Нижнеленинское (Еврейская автономная область) - Тунцзян (провинция Хэйлунцзян) через реку Амур
Полностью строительство планируют завершить в июле. Ожидается, что поезда по мосту запустят уже в 2019 году. Китай завершил сооружение своей части железнодорожного моста в октябре 2018 года.
Россия и Китай договорились о строительстве моста через Амур в 2013 году и спустя год начали его возведение. Ожидается, что пропускная способность моста составит 21 млн тонн грузов в год. Длина моста достигнет 2,2 км, из которых российская часть - 309 м. Инвестиции в строительство российской части моста оцениваются в 9 млрд руб.
Loading...
Новости раздела
- Россия и Китай сошлись на мосту
- На Амуре встретились берега
- Тунцзян - Нижнеленинское: Китай готов
- В Еврейской автономной области ТОР "Амуро-Хинганская" прирастет резидентами
- Трансграничный мост через Амур идет теперь по графику
- В технопромышленном парке "Амур" в поселке Приамурский АЕО заработали новые предприятия
- В Еврейской АО обсудили развитие логистических центров
- Александр ЛЕВИНТАЛЬ, врио губернатора Еврейской автономной области: Амбициозная задача - сделать область одной из наиболее инвестиционно привлекательных
- Александр Левинталь возглавил правительство ЕАО
- В ЕАО Кимкано-Сутарский ГОК притормозили китайские подрядчики
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram