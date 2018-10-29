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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Амуре встретились берега
Российскими и китайскими специалистами осуществлены работы по укладке элементов пролетного строения между четвертой (российской) и пятой (китайской) опорами железнодорожного моста «Нижнеленинское - Тунцзян». Балка последней секции пролетного строения при помощи плавучего крана уложена с опиранием на четвертую опору, сообщает Минвостокразвития.
Длина моста составляет 2,2 км, из которых 309 метров приходится на российскую сторону. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов.
В настоящее время завершено бетонирование третьей опоры. В ближайшее время будет завершен монтаж пролетного строения, соединяющего вторую и третью опоры. Эти работы уже выполнены на 80 %. Следующим этапом работ станет монтаж пролетного строения, которое соединит опору № 3 и опору № 4. Металлоконструкции для реализации этого этапа уже находятся на строительной площадке.
«Правительство Еврейской автономной области будет сопровождать строительство моста и оказывать содействие в обеспечении завершения строительства объекта, который даст большой эффект не только для Еврейской автономной области, но и в целом для России и продвижения российско-китайских отношений», - комментирует событие губернатор ЕАО Александр ЛЕВИНТАЛЬ.
По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра КОЗЛОВА, мостовой переход станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока.
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