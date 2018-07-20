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Вторник| 14 Августа, 07:19 |
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Создание пограничного перехода входит в концепцию развития острова Большой Уссурийский
По его словам, это сложнейший процесс межгосударственного согласования, пишет РИА «Восток-Медиа».
- Мы не исключаем, что будет реализована идея государственно-частного партнерства. Уже есть инициаторы в Хабаровском крае, которые готовы рассматривать вопрос софинасирования мероприятий по созданию пограничного перехода. Я не хотел бы сейчас называть какие-то конечные сроки, но все стороны заинтересованы в том, чтобы быстрее пройти бюрократические проволочки и выйти на режим сначала временного и упрощенного, а в последующем и на системный, полноценный пограничный переход», - поделился Николай Брусникин.
Создание пограничного перехода входит в концепцию развития острова. По словам Николая Брусникина, сейчас предстоит исполнить весомый набор поручений и федеральным органам власти, и региональным. Сама же концепция по развитию Большого Уссурийского одобрена Правительственной комиссией по развитию Дальнего Востока в декабре прошлого года. Тогда власти Хабаровского края и федеральный центр договорились превратить российскую половину острова в территорию опережающего развития. Причем попасть на нее и россияне, и китайцы смогут без виз.
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