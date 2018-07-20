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01 Марта 2015, 18:16 | Часовой пояс

Создание пограничного перехода входит в концепцию развития острова Большой Уссурийский

Уже в ближайшие месяцы должна быть завершена работа по оборудованию пункта пропуска на острове Большом Уссурийском. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиционной, территориальной и промышленной политики Николай БРУСНИКИН.

По его словам, это сложнейший процесс межгосударственного согласования, пишет РИА «Восток-Медиа».

- Мы не исключаем, что будет реализована идея государственно-частного партнерства. Уже есть инициаторы в Хабаровском крае, которые готовы рассматривать вопрос софинасирования мероприятий по созданию пограничного перехода. Я не хотел бы сейчас называть какие-то конечные сроки, но все стороны заинтересованы в том, чтобы быстрее пройти бюрократические проволочки и выйти на режим сначала временного и упрощенного, а в последующем и на системный, полноценный пограничный переход», - поделился Николай Брусникин.

Создание пограничного перехода входит в концепцию развития острова. По словам Николая Брусникина, сейчас предстоит исполнить весомый набор поручений и федеральным органам власти, и региональным. Сама же концепция по развитию Большого Уссурийского одобрена Правительственной комиссией по развитию Дальнего Востока в декабре прошлого года. Тогда власти Хабаровского края и федеральный центр договорились превратить российскую половину острова в территорию опережающего развития. Причем попасть на нее и россияне, и китайцы смогут без виз.

Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2015 год.

Теги: граница  инвестиции 


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