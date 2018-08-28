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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 29 Августа, 19:15 |
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Первое село на дальневосточном гектаре
На недавней встрече с президентом России губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ с гордостью доложил: «Мы впервые создаем новое село, оно уже практически есть, на глобусе появилось, называется село Дальневосточное. Там 97 гектарщиков на 300 человек. Проводим сейчас инфраструктуру – дорогу, электросети, то есть, это будет совершенно новый населенный пункт, и созданный для активных граждан. Эта тема тоже сегодня очень хорошо прижилась и работает на территории нашего края».
Действительно, тема дальневосточного гектара в Хабаровском крае, что называется, пошла. Уже подано 17,5 тысяч заявок, а выдано 8 тысяч регистрационных удостоверений, при этом 1700 из них – жителям других регионов. На подходе – образование еще одного села, но о нем позже.
С инициативой образования первого села гектарщиков выступил сам хабаровский губернатор. Идею одобрили получатели «дальневосточных гектаров», жители и депутаты представительных органов села Кругликово. Была утверждена «дорожная карта» по образованию нового населенного пункта, на реализацию которой в краевом бюджете заложили полмиллиарда рублей.
Чтобы подчеркнуть всенародный характер инициативы, объявили краевой конкурс на лучшее название нового населенного пункта, на который откликнулись несколько тысяч человек. Строгая комиссия из авторитетных экспертов остановилась на Дальневосточном. Подчеркивает и адрес проекта, и масштаб.
Новый населенный пункт в регионе был образован согласно Закону Хабаровского края от 28 февраля 2018 г. № 319 в целях создания благоприятных условий для освоения земельных участков, предоставленных гражданам в районе села Кругликова района им. Лазо. Официальный статус село обрело 1 мая.
Сейчас все необходимые документы и расчеты затрат будут направлены на экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. Завершится процедура присвоения наименования новому населенному пункту в Правительстве РФ.
«Создание населенного пункта будет способствовать комплексному освоению территории, закреплению граждан, эффективному использованию природных и других ресурсов территории в интересах населения, а также эффективному решению социально-
экономических вопросов.» – отметил начальник главного управления по вопросам местного самоуправления губернатора и правительства края Алексей Шевцов.
Клим ПАВЛОВ.
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