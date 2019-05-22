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Среда| 29 Мая, 16:44 |
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"Дальтрансуголь" перевалил 150-миллионную тонну
Балкер GLORY TRADER дедвейтом 77 684 тонны с грузом на борту направился в Гонконг, где российский уголь ждут потребители, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Как пояснили в компании, при запуске терминала в 2008 году компания ориентировалась на необходимость переработки всего 12 млн тонн угля в год. Но благодаря строительству нового Кузнецовского тоннеля, а также увеличению провозной способности участка Комсомольск-на-Амуре - Ванино, АО «Дальтрансуголь» реализовало проект по строительству второй очереди, что дало рост грузооборота порта до 24 млн тонн в год.
Сегодня компания реализует проект развития мощности терминала по перевалке до 40 млн тонн. В рамках развития действующего предприятия будет построена дополнительная закрытая линия выгрузки вагонов с тройным вагоноопрокидывателем, установлено складское автоматизированное оборудование. Планируется, что проект будет завершен до 2024 года. Будет создано 251 рабочее место. Ранее на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге компания подписала соглашение о сотрудничестве по реализации данного инвестпроекта с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
С развитием портов Ванинского узла, в частности, АО «Дальтрансуголь» должна быть синхронизирована модернизация железнодорожной инфраструктуры БАМ на участке Комсомольск-на-Амуре - Ванино. На сегодняшний день на Дальневосточной железной дороге скорректированы целевые параметры проекта реконструкции участка Волочаевка - Комсомольск-на-Амуре - Ванино. Помимо электрификации, намечено строительство вторых путей на всем участке от Комсомольска-на-Амуре до Ванино. На станции Токи, которая входит в состав Ванинского узла, появится пункт технического обслуживания локомотивов. Реализация данных планов позволит поднять провозную способность участка с 43 до 76 млн тонн в год, а пропускную - с 33 до 58 пар поездов в сутки.
Досье «Дальневосточного капитала»: Терминал АО «Дальтрансуголь» расположен в глубоководной бухте Мучке и находится в крайней точке Байкало-Амурской магистрали. Имеет выход к двум независимым железнодорожным магистралям - Транссибирской и Байкало-Амурской, которые, в свою очередь, связывают порт со всей территорией России. Порт, построенный в 2008 году, предназначен для перевалки угля СУЭК и обеспечивает кратчайший путь от добывающих предприятий группы до конечных потребителей в Китае, Южной Корее, Японии и на Тайване. Инвестиции в строительство терминала составили 435 млн долл. США. Терминал оснащен автоматизированной системой разгрузки вагонов и угольным складом объемом до 1,2 млн тонн. Порт может принимать и обслуживать суда типа Сapesize.
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