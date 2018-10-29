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Хабаровский аэропорт не хочет быть Новым
Предлагаемое название может быть как производной от какого-либо топонима или именем выдающейся личности.
Как сообщают в пресс-служба аэропорта, личность, в честь которой может быть назван аэропорт, должна соответствовать четырем требованиям. Эта фигура должна быть широко известна в масштабе всей России, не должна являться ныне живущим и присутствовать в наименованиях существующих аэропортов. Жизнь и деятельность кандидатур могут быть связаны с Дальним Востоком и (или) авиацией и аэропортом Хабаровск.
Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе, до 30 ноября 2018 года будет проводиться опрос пассажиров аэропорта Хабаровск, а также сбор предложений по электронной почте (konkurs@airkhv.ru). Обосновать свое предложение, касающееся выдающейся личности или топонима можно в личном сообщении на официальной странице аэропорта Хабаровск в Facebook - https://www.facebook.com/airportKhabarovsk/.
По итогам рассмотрения и оценки поступивших предложений конкурсной комиссией, в которую войдут как руководство АО «Хабаровский аэропорт», так и представители общественности Хабаровского края, будут отобраны 5 наиболее удачных вариантов. На втором этапе отобранные варианты будут выставлены на общественное интернет-голосование на официальном сайте аэропорта Хабаровск (Новый), его страницах в социальных сетях и на сайтах ведущих интернет-изданий региона.
Подведение итогов Конкурса и церемония награждения победителей состоятся в международном аэропорту Хабаровск в начале 2019 года.
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