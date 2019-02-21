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Муниципальные котельные Хабаровского края идут ко "дну"
Долги за потребленное топливо еще больше. Среди наиболее «проблемных» числятся предприятия, оказывающие коммунальные услуги на территории Ванинского, Николаевского, Совгаванского и Верхнебуреинского муниципальных районов. В настоящий момент введены ограничительные санкции в отношении ряда объектов предприятий-должников. Что это: чье-то недомыслие или системная проблема, - разбирался корреспондент «Дальневосточного капитала».
Проблему удорожания топлива для ЖКХ в Хабаровском крае пытаются решить уже несколько лет. С этой целью было создано межмуниципальное предприятие «Межрайтопливо», которое централизованно завозит мазут, дизтопливо и уголь в большинство районов края, однако ситуация не улучшилась, а в этом году, наоборот, обострилась. Это констатировали участники совещания в Законодательной думе Хабаровского края, собравшиеся решить проблему.
«Стоимость мазута марки М-100, который централизованно поставляется в район через ООО «Межрайтопливо, составляет на январь 2019 года 42 000,00 рублей за тонну. При закупках мазута децентрализовано стоимость за тонну составляет 32 000,00 рублей. С учетом необходимого количества в 15 000 тонн ежегодно экономия может достигать 150 миллионов рублей только для Ванинского муниципального района», - сообщил и.о. главы муниципалитета В. БУРДОВ.
А ведь речь идет о бюджетных деньгах, которые по витиеватой схеме поступают из бюджета Хабаровского края на счета муниципальных предприятиях ЖКХ, приобретающих топливо для своих котельных. «Межрайтопливо» обслуживает 14 районов. Комсомольский район закупает топливо самостоятельно. В Хабаровске и Комсомольске теплоснабжением занимается большая энергетика.
Поставки топлива на предприятия ЖКХ края для 14 муниципалитетов, входящих в систему «Межрайтопливо», осуществляются по результатам торгов, поэтому цены не подлежат госрегулированию. В этой мутноватой водице хорошо чувствуют себя различные посредники, число которых доходит порой до десяти в одной цепочке. Неплохо и производителям топлива, отпускающим его посредникам по заводской цене, но на условиях 100-процентной предоплаты. Не остается в убытках и «Межрайтопливо», закладывая сверху собственную маржу.
В результате в 2017 году цены на мазут и дизтопливо превысили учтенные в тарифах на коммунальные услуги на 33%, а в 2018 году рост цен на уголь составил от 11 до 22%, на мазут и дизтопливо 50% и 22% соответственно.
Чтобы стали понятны масштабы происходящего, приведем несколько цифр. В ЖКХ края эксплуатируется 447 отопительных котельных и 64 электростанции, на балансе находятся 1,8 тысячи километров тепловых сетей и 11,2 тысячи электросетей. В среднем по краю износ котельных и тепловых сетей составляет 52%, коммунальные сети изношены на 60,5%. Так что, речь идет об обороте очень больших денег. По последнем данным, эта сумма составляет порядка 4 миллиардов рублей в год.
Золотое дно, да и только! А отдуваются потребители и краевой бюджет. Тариф постоянно растет, плата за коммуналку становится все более неподъемной. И это несмотря на то, что в крае действует выравнивающий тариф за разницу между стоимостью тепла в Хабаровске и в муниципальных районах, который нелегким бременем также ложится на краевой бюджет.
Между тем, по мнению того же В. Бурдова, если исключить из цепочки поставщиков, то даже самый приблизительный подсчет говорит о возможности сэкономить около миллиарда бюджетных рублей за счет только управленческих решений. Однако у хабаровского правительства руки до этого не доходят. На этом фоне разговоры о радении за народ новой хабаровской власти во главе с Сергеем Фургалом выглядят неубедительными.
- В последние году существенно увеличились расходы краевого бюджета на осуществление полномочий, связанных с поставкой топлива в муниципальные районы края. Основной составляющей стало само удорожание ГСМ как при производстве, так и при реализации. Но не менее важной представляется и стоимость его поставки конечному потребителю, в нашем случае предприятиям районов. Так вот, эта цена с учетом агентских вознаграждений, штрафных санкций и других услуг увеличивается в отдельных случаях до 50 % от реализуемой, - рассказал ДВК председатель комитета Думы по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК Сергей СОКУРЕНКО.
По его мнению, нужно как можно быстрее решить проблему, иначе край ждет энергетический коллапс, имея ввиду, что бюджет не сможет увеличивать беспредельно на эти цели средства и наращивать тем самым долг края. Для этого есть два пути: изменение схемы финансирования «топливных» расходов из бюджета или же изменения порядка прибретения ГСМ. Нужно выбрать, какой эффективнее в нынешних условиях.
С этой целью в Законодательной думе Хабаровского края решили совмест сили их в стены думы. Причем, именно пригласили, а не вызвали «на ковер». Однако реакция людей из краевого «белого дома» обескуражила депутатов.
Помощник губернатора, в ведение которого входит ЖКХ, Владимир Белов за заседании правительства устроил чуть ли не истерику, заявив с трибуны, что его вызывают на отчет в думу, и не явился на слушания. Проигнорировали приглашения и еще с десяток специалистов. Обсуждать ситуацию оказалось по сути не с кем. Не захотели сотрудники правительства Фургала садиться за один стол с депутатами и искать пути ее решения. Видимо, правительственным чиновникам проще оставить все, как есть, и не нарушать отработанные схемы хождения денег.
Тем не менее, депутаты не хотят отступаться. Слишком велика цена бездействия, и платят ее жители Хабаровского края/
- Мы обязаны искать и внутренние резервы, в том числе и использовать потенциал нефтепереработчиков, работающих на территории края, - отметил Сергей Сокуренко.
Учитывая, что нефтеперерабатывающие и сбытовые компании находятся в непосредственной близости от локальных энергетических объектов, потребляющих мазут, депутаты намерены обратиться к руководству вертикально интегрированных компаний с предложением рассмотреть приемлемые варианты поставок мазута сбытовыми организациями с увязкой вопросов оплаты, сроков и объемов. Надеются они, что этому предложению последует все-таки и в Правительстве края, а не будут по привычке самоустраняться от проблем.
Павел ЛЕБЕДЕВ.
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