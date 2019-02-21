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19 Февраля 2019, 22:55 | Часовой пояс |

Муниципальные котельные Хабаровского края идут ко "дну"

Общая задолженность муниципальных котельных только перед энергетиками превысила полмиллиарда рублей

Долги за потребленное топливо еще больше. Среди наиболее «проблемных» числятся предприятия, оказывающие коммунальные услуги на территории Ванинского, Николаевского, Совгаванского и Верхнебуреинского муниципальных районов. В настоящий момент введены ограничительные санкции в отношении ряда объектов предприятий-должников. Что это: чье-то недомыслие или системная проблема, - разбирался корреспондент «Дальневосточного капитала».

Проблему удорожания топлива для ЖКХ в Хабаровском крае пытаются решить уже несколько лет. С этой целью было создано межмуниципальное предприятие «Межрайтопливо», которое централизованно завозит мазут, дизтопливо и уголь в большинство районов края, однако ситуация не улучшилась, а в этом году, наоборот, обострилась. Это констатировали участники совещания в Законодательной думе Хабаровского края, собравшиеся решить проблему.

«Стоимость мазута марки М-100, который централизованно поставляется в район через ООО «Межрайтопливо, составляет на январь 2019 года 42 000,00 рублей за тонну. При закупках мазута децентрализовано стоимость за тонну составляет 32 000,00 рублей. С учетом необходимого количества в 15 000 тонн ежегодно экономия может достигать 150 миллионов рублей только для Ванинского муниципального района», - сообщил и.о. главы муниципалитета В. БУРДОВ.

А ведь речь идет о бюджетных деньгах, которые по витиеватой схеме поступают из бюджета Хабаровского края на счета муниципальных предприятиях ЖКХ, приобретающих топливо для своих котельных. «Межрайтопливо» обслуживает 14 районов. Комсомольский район закупает топливо самостоятельно. В Хабаровске и Комсомольске теплоснабжением занимается большая энергетика.

Поставки топлива на предприятия ЖКХ края для 14 муниципалитетов, входящих в систему «Межрайтопливо», осуществляются по результатам торгов,  поэтому цены не подлежат госрегулированию. В этой мутноватой водице хорошо чувствуют себя различные посредники, число которых доходит порой до десяти в одной цепочке. Неплохо и производителям топлива, отпускающим его посредникам по заводской цене, но на условиях 100-процентной предоплаты. Не остается в убытках и «Межрайтопливо», закладывая  сверху собственную маржу.

В результате в 2017 году цены на мазут и дизтопливо превысили учтенные в тарифах на коммунальные услуги на 33%, а в 2018 году рост цен на уголь составил от 11 до 22%, на мазут и дизтопливо 50% и 22% соответственно. 

Чтобы стали понятны масштабы происходящего, приведем несколько цифр. В ЖКХ края эксплуатируется 447 отопительных котельных и 64 электростанции, на балансе находятся 1,8 тысячи километров тепловых сетей и 11,2 тысячи электросетей. В среднем по краю износ котельных и тепловых сетей составляет 52%,  коммунальные сети изношены на 60,5%. Так что, речь идет об обороте очень больших денег. По последнем данным, эта сумма составляет порядка 4 миллиардов рублей в год.

Золотое дно, да и только! А отдуваются потребители и краевой бюджет. Тариф постоянно растет, плата за коммуналку становится все более неподъемной. И это несмотря на то, что в крае действует выравнивающий тариф за разницу между стоимостью тепла в Хабаровске и в муниципальных районах, который нелегким бременем также ложится на краевой бюджет.

Между тем, по мнению того же В. Бурдова, если исключить из цепочки поставщиков, то даже самый приблизительный подсчет говорит о возможности сэкономить около миллиарда бюджетных рублей за счет только управленческих решений. Однако у хабаровского правительства руки до этого не доходят. На этом фоне разговоры о радении за народ новой хабаровской власти во главе с Сергеем Фургалом выглядят неубедительными.

- В последние году существенно увеличились расходы краевого бюджета на осуществление полномочий, связанных с поставкой топлива в муниципальные районы края. Основной составляющей стало само удорожание ГСМ как при производстве, так и при реализации. Но не менее важной представляется и стоимость его поставки конечному потребителю, в нашем случае предприятиям районов.  Так вот, эта цена с учетом агентских вознаграждений, штрафных санкций и других услуг увеличивается в отдельных случаях до 50 % от реализуемой, - рассказал ДВК председатель комитета Думы по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК Сергей СОКУРЕНКО.

По его мнению, нужно как можно быстрее решить проблему, иначе край ждет энергетический коллапс, имея ввиду, что бюджет не сможет увеличивать беспредельно на эти цели средства и наращивать тем самым долг края. Для этого есть два пути: изменение схемы финансирования «топливных» расходов из бюджета или же изменения порядка прибретения ГСМ. Нужно выбрать, какой эффективнее в нынешних условиях.

С этой целью в Законодательной думе Хабаровского края решили совмест сили их в стены думы. Причем, именно пригласили, а не вызвали «на ковер». Однако реакция людей из краевого «белого дома» обескуражила депутатов.

Помощник губернатора, в ведение которого входит ЖКХ, Владимир Белов за заседании правительства устроил чуть ли не истерику, заявив с трибуны, что его вызывают на отчет в думу, и не явился на слушания. Проигнорировали приглашения и еще с десяток специалистов. Обсуждать ситуацию оказалось по сути не с кем. Не захотели сотрудники правительства Фургала садиться за один стол с депутатами и искать пути ее решения.  Видимо, правительственным чиновникам проще оставить все, как есть, и не нарушать отработанные схемы хождения денег.

Тем не менее, депутаты не хотят отступаться. Слишком велика цена бездействия, и платят ее жители Хабаровского края/

- Мы обязаны искать и внутренние резервы, в том числе и использовать потенциал нефтепереработчиков, работающих на территории края, - отметил Сергей Сокуренко.

Учитывая, что  нефтеперерабатывающие и сбытовые компании находятся в непосредственной близости от локальных энергетических объектов, потребляющих мазут, депутаты намерены обратиться к руководству вертикально интегрированных компаний с предложением рассмотреть приемлемые варианты поставок мазута сбытовыми организациями с увязкой вопросов оплаты, сроков и объемов. Надеются они, что этому предложению последует все-таки и в Правительстве края, а не будут по привычке самоустраняться от проблем.

Павел ЛЕБЕДЕВ.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: энергетика  долги 


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