|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 01 Июня, 01:31 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
МАЙНЕКС ДВ 2019 перебрался в Хабаровск
В рамках конференции планируется около 40 докладов и две дискуссионные панели, посвященные перспективам развития геологоразведочной и горнодобывающей отрасли ДФО. Пройдет ряд семинаров, мастер-классов и круглых столов. Делегаты смогут ознакомиться с материалами отраслевой инвестиционной и технологической выставки. В этом году на выставке снова планируется представить ряд геологоразведочных проектов с представлением материала кернов и штуфных проб, отобранных в ходе ведущихся ГРР на известных и малоизвестных пока объектах.
За рамками конференции и выставки участникам будет предоставлена возможность посетить ряд крупных горнодобывающих предприятий, работающих в Амурской области, Еврейском автономном округе и в Хабаровском крае.
В форуме ожидается участие 250-300 делегатов из различных регионов России, из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Более подробная информация о мероприятии доступна на сайте.
Председатель Оргкомитета МАЙНЕКС ДВ 2019 Лесков Михаил Иванович:
info@minexfareast.com, m.leskov@igeotech.ru; m.i.leskov@mail.ru;
Досье «Дальневосточного капитила»: Конференция и выставка «МАЙНЕКС Дальний Восток» (МАЙНЕКС ДВ) проводится ежегодно под эгидой Форума МАЙНЕКС, крупнейшего профессионального международного Форума в области разведки и добычи твердых полезных ископаемых на территории стран Евразийского Содружества.
- МАЙНЕКС ДВ 2019 перебрался в Хабаровск
- "Дальтрансуголь" перевалил 150-миллионную тонну
- Муниципальные котельные Хабаровского края идут ко "дну"
- Хабаровский аэропорт не хочет быть Новым
- Первое село на дальневосточном гектаре
- Советская Гавань станет Свободным портом
- В Хабаровском крае медучреждения выставили на конкурс
- Закладка фундамента нового терминала аэропорта Хабаровск близится к завершению
- Новый авиатерминал Хабаровска готовится к взлету
- Амурский форум: Россия и Китай - что нам стоит мост построить
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.