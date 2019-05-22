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31 Мая 2019, 11:39 | Часовой пояс

МАЙНЕКС ДВ 2019 перебрался в Хабаровск

Очередная конференция и выставка МАЙНЕКС ДВ 2019 в этом году пройдут 25-26 июля в г. Хабаровске при поддержке губернаторов Хабаровского края и Чукотского АО, сообщает оргкомитет мероприятия.

В рамках конференции планируется около 40 докладов и две дискуссионные панели, посвященные перспективам развития геологоразведочной и горнодобывающей отрасли ДФО. Пройдет ряд семинаров, мастер-классов и круглых столов. Делегаты смогут ознакомиться с материалами отраслевой инвестиционной и технологической выставки. В этом году на выставке снова планируется представить ряд геологоразведочных проектов с представлением материала кернов и штуфных проб, отобранных в ходе ведущихся ГРР на известных и малоизвестных пока объектах.

За рамками конференции и выставки участникам будет предоставлена возможность посетить ряд крупных горнодобывающих предприятий, работающих в Амурской области, Еврейском автономном округе и в Хабаровском крае.

В форуме ожидается участие 250-300 делегатов из различных регионов России, из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Более подробная информация о мероприятии доступна на сайте.

Председатель Оргкомитета МАЙНЕКС ДВ 2019 Лесков Михаил Иванович:

info@minexfareast.com, m.leskov@igeotech.ru; m.i.leskov@mail.ru;

Досье «Дальневосточного капитила»: Конференция и выставка «МАЙНЕКС Дальний Восток» (МАЙНЕКС ДВ) проводится ежегодно под эгидой Форума МАЙНЕКС, крупнейшего профессионального международного Форума в области разведки и добычи твердых полезных ископаемых на территории стран Евразийского Содружества.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2019 год. 

Теги: МАЙНЕКС ДВ  Хабаровск 


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