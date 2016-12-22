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Дальневосточные железнодорожники провели уникальную погрузочную операцию в Хабаровском речном порту
Вес судна водоизмещением 68 тонн и длиной 32 метра оказался под силу только крану на железнодорожном ходу типа ЕДК-2000, максимальная грузоподъемность которого составляет 250 тонн, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе ДВЖД - филиал ОАО "РЖД".
В необычной погрузочной операции приняли участие более 20 работников восстановительного поезда. В короткие сроки были произведены развертывание крана ЕДК-2000 в рабочее положение и подготовка такелажа. В ходе работ пассажирское судно проекта А45-2, находившееся на воде, было поднято железнодорожным краном и погружено на баржу. Теплоход «70 лет Победы» из Хабаровска по маршруту река-море в транспортном состоянии отправится во Владивосток для презентации участникам и гостям Восточного экономического форума, который состоится в начале сентября текущего года.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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