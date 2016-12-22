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Губернатор Вячеслав Шпорт встретится с японскими инвесторами в Токио
В Токио пройдут встречи с представителями кабинета министров Японии и руководством крупных корпораций, сообщили "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Хабаровского края.
Как сообщил губернатор края, в ходе поездки в Токио он намерен обсудить ход реализации совместных инвестиционных проектов.
«У нас есть несколько очень перспективных направлений сотрудничества. Одно из них – реконструкция Хабаровского аэропорта. Здесь мы работаем с корпорацией «Sojitz», которая планирует стать одним из инвесторов. Будем вместе с ОАО «Хабаровский аэропорт» согласовывать детали вхождения японской компании в проект. Встретимся также с почетным президентом JGC Corporation Есихиро Сигэхисой. Он недавно был в Хабаровске на открытии тепличного комплекса. В Токио продолжим обсуждение планов по расширению проекта по выращиванию овощей», - отметил Вячеслав Шпорт.
Российская делегация проведет переговоры с компаниями Sojitz и Marubeni. Во второй половине дня состоится заседание круглого стола с российскими и японскими металлургическими и энергетическими компаниями, работающими с Дальним Востоком. В диалоге примут участие российские корпорации "Колмар", "АЛРОСА" и японские Sumitomo, JFE Steel, Mitsubishi Chemical и другие.
Сегодня также пройдут переговоры Юрия Трутнева с председателем совета директоров японской Ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), президентом Kawasaki Heavy Industries Сигэру Мураямой. Кроме того, запланирована встреча с заместителем генерального секретаря кабинета министров Японии Хиросигэ Сэко.
В рамках визита запланированы переговоры с японским министром экономики, торговли и промышленности Мотоо Хаяси, а также встречи с руководством JGC Corporation и Mitsui.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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