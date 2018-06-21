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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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18 Марта 2013, 21:24 | Часовой пояс
Заместитель полпреда президента назначен ректором ДВГГУ в Хабаровске
Заместитель полпреда президента назначен ректором Дальневосточного государственного гуманитарного университета (ДВГГУ) в Хабаровске. В Минобрнауки России одобрили кандидатуру Александра Левинталя на пост ректора ДВГГУ.
ДВГГУ, согласно рейтингу Минобразования РФ, попал в число «неэффективных» вузов. В декабре прошлого года стало известно об отставке ректора ДВГГУ Михаила КОСТЕНКО. Решение об этом было принято в Москве, куда ректор отправился, чтобы защитить вуз от звания «неэффективного». Мысль о том, что в отношении хабаровских вузов будут приниматься «непопулярные меры», высказал глава краевого минобразования Андрей БАЗИЛЕВСКИЙ. Также не исключалось, что ДВГГУ ждет реорганизация.
Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N3, март, 2013.
Теги: назначения ДВГГУ образование
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