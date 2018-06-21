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18 Марта 2015, 20:33 | Часовой пояс

Компания Bitumina станет первым иностранным инвестором ТОР "Хабаровск"

В рамках Красноярского экономического форума был подписан меморандум о взаимопонимании и инвестиционном сотрудничестве между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и компанией Baoli Bitumina Singapore. Подписав меморандум, компания подтвердила намерение стать первым иностранным инвестором на территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск".

Согласно меморандуму, на площадке ТОР «Хабаровск» будет построен высокотехнологичный завод по производству составов и изделий на основе битума, в том числе для дорожных покрытий, для строительства железных дорог, для гидроизоляции мостов и сооружений, а также по производству влагоизоляционных и кровельных материалов.

Сумма инвестиций в строительство завода составит $50 млн. Ожидается, что продукция завода будет поставляться на внутренний рынок Российской Федерации, а также экспортироваться в Китай, Японию, страны Юго-Восточной Азии.

Также компания Baoli Bitumina Singapore намеревается инвестировать порядка $200 млн в модернизацию портовых сооружений в одном из крупных дальневосточных портовых городов с целью создания современного терминала для экспорта нефти и газа.

Кроме того, Baoli Bitumina собирается основать строительную компанию в Хабаровске и инвестировать порядка $500 млн в российские инфраструктурные проекты на основе государственно-частного партнерства и концессионных соглашений.

Досье «Дальневосточного капитала»: Компания Baoli Bitumina входит в глобальную группу Bitumina. Группа Bitumina является одним из мировых лидеров по высокотехнологичному производству современных битумных материалов. Компания ведет деятельность более чем в 80 странах и насчитывает около 55 000 человек.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2015 год.

Теги: bitumina  ТОР «Хабаровск» 


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