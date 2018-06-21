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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 04:17 |
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Компания Bitumina станет первым иностранным инвестором ТОР "Хабаровск"
Согласно меморандуму, на площадке ТОР «Хабаровск» будет построен высокотехнологичный завод по производству составов и изделий на основе битума, в том числе для дорожных покрытий, для строительства железных дорог, для гидроизоляции мостов и сооружений, а также по производству влагоизоляционных и кровельных материалов.
Сумма инвестиций в строительство завода составит $50 млн. Ожидается, что продукция завода будет поставляться на внутренний рынок Российской Федерации, а также экспортироваться в Китай, Японию, страны Юго-Восточной Азии.
Также компания Baoli Bitumina Singapore намеревается инвестировать порядка $200 млн в модернизацию портовых сооружений в одном из крупных дальневосточных портовых городов с целью создания современного терминала для экспорта нефти и газа.
Кроме того, Baoli Bitumina собирается основать строительную компанию в Хабаровске и инвестировать порядка $500 млн в российские инфраструктурные проекты на основе государственно-частного партнерства и концессионных соглашений.
Досье «Дальневосточного капитала»: Компания Baoli Bitumina входит в глобальную группу Bitumina. Группа Bitumina является одним из мировых лидеров по высокотехнологичному производству современных битумных материалов. Компания ведет деятельность более чем в 80 странах и насчитывает около 55 000 человек.
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