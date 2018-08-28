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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 31 Августа, 06:21 |
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Для улучшения делового климата в Хабаровском крае используют опыт Казани и Калуги
«Вопросы тепло-, газо- и водоснабжения, присоединения к сетям несколько лет широко не поднимались. Такие решения могут принимать первые лица региона, представители отраслевых компаний. Поэтому всех пригласили на «проектный офис». Здесь первые лица могут напрямую обсудить проблему», - прокомментировал зампредседателя совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата края и глава его комитета по регуляторной политике Сергей СТЕПАНОВ.
Впрочем, из высказываний губернатора в ходе работы проектного офиса стало понятно, что причиной его появления стали низкие позиции края в Национальном рейтинге, который составляется в том числе путем опроса предпринимателей. Предприниматели, которых опрашивали представители АСИ, дали весьма негативную оценку всем процедурам, связанным с получением разрешений на строительство и подключения зданий к сетевой и ресурсной инфраструктуре. Это во многом и обусловило попадание региона в нижний эшелон рейтинга.
«Некоторые думают: обидели его, поэтому в отместку можно и при опросе рассказать, как тут все плохо в Хабаровском крае!» - сказал губернатор и попросил собравшихся широко информировать бизнес-общественность о работе, которая делается в регионе для большей свободы предпринимательской инициативы.
По словам зампредседателя правительства - министра экономического развития края Виктора КАЛАШНИКОВА, за прошлый год созданы сам проектный офис, дорожная карта по улучшению инвестиционного и делового климата, сформировано 5 рабочих групп с участием экспертов из предпринимательского сообщества. 8 чиновников прошли специальное обучение проектному управлению в Москве.
Есть и конкретные результаты. Так, с 60 до 45 дней сокращены сроки госэкспертизы проектно-сметной документации, с полугода до 90 дней - подключения к электросетям. В общении всех заинтересованных сторон удается найти пути сокращения и других регламентных процедур.
В 2015 году для получения разрешения на строительство необходимо было выполнить 15 таких процедур, совокупное время прохождения которых равнялось 130 дням. В 2016 году эти показатели должны сократиться до 13 процедур за 90 дней. К 2018-му такое разрешение можно будет получить и за 56 дней при 9 согласованиях. А еще в 2013 году для этого необходимы были 344 дня и свыше 40 документов.
По общему мнению, и нынешние сроки можно сократить за счет введения в ресурсоснабжающих организациях принципа «одного окна», а в системе мультифункциональных центров в крае должен заработать «МФЦ для предпринимателя».
Замдиректора по развитию и инвестициям филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (входит в состав ПАО «РАО ЭС Востока») Сергей НОВИКОВ поделился опытом своей компании.
«Ряд мероприятий, среди которых открытие в 2015 году Центра обслуживания потребителей, минимизация сроков оформления разрешительной документации, позволили сократить средний срок подключения энергопринимающих устройств заявителя к электросетям до 90 дней. Еще два года назад в крае он доходил до восьми месяцев», - рассказал он.
Если в 2014 году было зарегистрировано порядка 3400 заявок на технологическое присоединение, то в прошлом эта цифра выросла почти на 20% - 4075 заявок. Совместными усилиями энергокомпании и правительства Хабаровского края был проработан и принят закон, упрощающий процесс получения разрешительной документации на строительство объектов энергетической инфраструктуры, что решило вопрос ее доступности и повышения эффективности взаимодействия в цепочке «потребитель - сеть - регулятор».
Сложнее с подключением к теплу. «Сети теплоснабжения Хабаровска перегружены на 25%, 97% отказов на присоединение к сетям новых застройщиков. Мы считаем, что говорить об инвестиционном климате, если застройщики не имеют возможности построить объект в Хабаровске, рано», - отмечает Сергей Степанов.
Гендиректор ООО «Инвестиционно-строительный консалтинг» Вадим СУХАРЕВ рассказал, что администрация Хабаровска не утвердила перспективную схему теплоснабжения до 2028 года, а ДГК поэтому не включает проекты строительства новых и реконструкции действующих тепломагистралей в свою инвестпрограмму.
Вячеслав Шпорт, подводя итоги работы, напомнил об опыте Калужской области и Татарстана по сокращению сроков всех разрешительных процедур и предложил: «Давайте пригласим сюда министра или замминистра. Он поработает у нас две недели и увидит, где у нас потуги излишние. Расскажет, что мы не так делаем и что нужно изменить, чтобы было не 90 дней, а 79». «Подключайте меня, я буду помогать», - резюмировал Вячеслав Шпорт.
Сергей МИНГАЗОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2016 год.
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