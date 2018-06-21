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Визовый въезд упростят с 1 июля 2016 года
Упрощенный визовый режим для иностранных граждан будет действовать на всех пунктах пропуска, расположенных на территории Свободного порта Владивосток. Готовность того или иного пограничного пункта работать в режиме упрощенного визового въезда связана с модернизацией систем IT-инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы Минвостокразвития. Реализация соответствующих мер будет обеспечиваться в рамках межведомственной координации на базе инфраструктуры системы «Мир», а также в ходе реконструкции и дополнительного оснащения пунктов пропуска через государственную границу.
В соответствии с проектом постановления правительства, виза будет оформляться в форме электронного документа. Для этого иностранному гражданину не менее чем за трое суток до предполагаемой даты въезда необходимо будет подать заявление на специализированном интернет-сайте. После проверки анкеты компетентными органами РФ иностранцы будут получать уведомление о предоставлении въездной визы. При положительном решении нужно будет в электронном виде отправить подтверждение об оплате консульского сбора. При пересечении границы иностранцам нужно будет предъявить паспорт или другое удостоверение личности, действительный страховой полис и распечатанное уведомление о выдаче визы.
В течение восьми суток иностранный гражданин не ограничивается в перемещениях по территории Российской Федерации. Выехать он сможет либо через пункты пропуска Свободного порта - в любом направлении, либо через иные пункты пропуска через государственную границу - но только в направлении страны, откуда он приехал.
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